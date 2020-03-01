木村光希VS.森星 黑白高衩性感互拚

寶格麗（BVLGARI）日前在米蘭時裝周期間發表今年秋冬的新款皮包配件，17歲的木村光希和27歲的日本名模森星（Hikari Mori）都受邀與會，雙姝一黑一白的禮服皆開高衩秀修長美腿，形成有趣對比。今年寶格麗推出全新款Bvlgari 7 Ways相機包，一包擁有7種組合，呼應木村光希和森星的多變風情，饒富趣味。

木村光希近來密集出席寶格麗、FENDI等各大服裝秀，在寶格麗米蘭秀上超齡的冶豔性感煙燻濃妝、大波浪半遮臉長髮，再搭配一襲黑色小禮服秀出一雙美腿，以及寶格麗Serpenti珠寶、蛇紋手拿包等時尚配件，完全不像是17歲少女。

同場現身的日本名模森星，則以一襲白色點綴黑色蝴蝶結的曳地禮服，搭配俐落的短髮和淡雅自然的妝容，手拎Alexander Wang為寶格麗設計的雙蛇頭Serpenti包，顯得青春洋溢。

寶格麗最新一季2020年秋冬配件系列，完美融合珠寶靈感與皮革製品工藝，經典的Serpenti系列融入Maxi Glam的樂趣，以精緻繁複的細節詮釋「極致奢華」的時尚品味，以金屬感的亮皮、亮片等閃亮元素為新品更添光采。

其中一款Bvlgari 7 Ways相機包，本身就有肩背和手拎2種拿法，另可搭配可拆卸的手拿晚宴包、小皮包等小配件，可掛在包側或皮革肩帶上，以對比色彩混搭另類新意，多達7種組合。 (中國時報 陶福媛)

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