Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 快充擺脫里程焦慮

新能源車話題正熾，Mitsubishi Eclipse Cross PHEV以國內唯一支援快充的PHEV車型切入市場，雖然外型與燃油版差異不大，但是能讓車主在享受電動車優勢之餘，只要25分鐘即可充滿80%電力，輕鬆擺脫里程焦慮。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV具備完整電能驅動與引擎驅動兩套動力系統，擁有加速快、車室寧靜、純電行駛等環境友善新能源車優勢，純電模式下的極速可達135km/h，純電續航力可達54km，電力不足時可切換為油電模式繼續行駛。在充電方面，除在住家採用220V/15A普通充電模式，約4小時即可將電池充滿；外出可在CHAdeMo直流充電站啟動快速充電模式，25分鐘內可充至80%，即使電池量不足也能以引擎自動充電繼續行駛。

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV同時也是一台四輪驅動車，受惠於2.4L引擎與前後軸高功率直驅馬達相互搭配，再加上被冠為「地表最強四驅」的三菱獨家技術S-AWC（Super All Wheel Control）超能全時四輪控制系統，整合4WD電子控制四輪傳動、AYC主動式彎道動態控制、ASC車身動態穩定控制、ABS防鎖定煞車等四大系統，更能有效提升四輪抓地力，新增的公路模式（TARMAC）則可在蜿蜒的路段，協助車主順暢過彎。(中國時報 陳大任)

多功能方向盤以皮革包覆，握感不錯。圖／陳大任攝

大尺寸中控螢幕具多項觸控功能。圖／陳大任攝

油、電預估行駛里程，清楚明瞭。圖／陳大任攝

排檔桿造型如電玩搖桿，具未來感。圖／陳大任攝

後座空間為舒適取向，附1充電插孔。圖／陳大任攝

延伸閱讀