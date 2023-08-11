試車報告》The T-Cross 230TSI Style Design靈動潮旅 跨界有型

Volkswagen跨界休旅-The T-Cross以其靈活彈性、安全有型等優勢，在車壇已成跨界休旅代名詞。車款區分230 TSI Comfort、230 TSI Life、230 TSI Style Design、230 TSI Style R-Line，試駕者為230 TSI Style Design。

都說SUV，其實常在市區和近郊遊走的跨界運動休旅才是箇中主流。這次試駕The T-Cross，恰可充分感受其獨到的潮車風格。

高辨識性車頭展現視覺張力 賦予Design套件彰顯個性

望見The T-Cross就注意到其高辨識性車頭；前保桿以崁入式霧燈搭配LED頭燈及下氣壩，展現特有張力；車側以銳利腰線及大輪拱突顯躍動氣息；車尾則用燻黑鋼琴烤漆反光飾板和C型尾燈，營造專有的造型質感。較高階的試駕車因另賦予Design套件，多了專屬雙色鋁圈和黑色後視鏡罩，除了滿滿動感還更彰顯個性。

車側以銳利腰線及大輪拱突顯躍動氣息。圖／于模珉

試駕車特採之黑/銀雙色Koln鋁圈。圖／于模珉 車尾透過燻黑鋼琴烤漆反光飾板和C型尾燈，營造專有造型質感。圖／于模珉

專屬混搭座椅體面好坐 標配觸控雙區恆溫及無線充電

坐上Design套件之黑色皮質混搭織布駕駛座，映入眼簾的是專屬黑灰雙色3D控台飾板，以及，和10.25吋駕駛儀表搭配的Discover Pro 9.2吋觸控螢幕，整體組裝質感極佳；中控螢幕除內建原廠中文導航，還可手機鏡射(Android Auto、無線Apple CarPlay)；另如觸控式雙區恆溫、手機無線充電、4 Type C插孔等也都列入標配。

隸屬Design套件的Diag皮質混搭織布座椅。圖／于模珉 10.25吋數位儀表搭配9.2吋觸控螢幕，圖中中控螢幕顯示的是原廠中文導航地圖。圖／于模珉

試駕車特採Design套件，圖中可見其黑灰雙色3D立體控台飾板；中控螢幕無線Apple CarPlay已作動。圖／于模珉 試駕車擁有Travel Assist智慧車陣穿梭系統，按個鍵，ACC、車道維持/偏移警示、主動車道修正等系統全上。圖／于模珉

同級唯一可前後滑移後座 行李容積可擴充至1,281公升

The T-Cross受惠MQB底盤、前輪軸靠前設計，尤其後座又具同級唯一可前後滑移14公分功能，使腿部空間及行李裝載量都大增。有關行李容積，在將6/4分離後座打平後可一舉擴充至1,281公升。此外其前乘客座可以前傾，例如衝浪板等長型物件都可裝進車內，裝載機能比同級車來得優。

具備可前後滑移14公分功能的後座，為同級唯一。圖／于模珉 後座具6/4分離設計，完全打平後行李廂空間可擴充至1,281公升。圖／于模珉

新增換檔撥片更添駕馭樂趣 平均油耗可達18.1km/L

動力搭載1.0升TSI渦輪引擎，最大馬力115匹，扭力上達20.4公斤米，以其1266公斤車重，跑起來輕鬆自如，搭配福斯擅長的雙離合器變速，且是7速，換檔滑順又安靜；靠著新增的換檔撥片，在中低轉速用低速扭力衝刺，在市郊竟也展現跑旅般的性能魅力。認真地說，這顆直三引擎很精鍊，除了引擎自動啟閉，還採用煞車動能回收，甚至首度內建微粒過濾器，使其平均油耗可達18.1km/L，真的很省油。帥美外型配合高質感內裝，動力強卻也兼顧節能，試駕車做足了贏的本錢。

The T-Cross 車系採直三TSI渦輪引擎，馬力和扭力值各達110匹及20.4公斤米；平均油耗可達18.1km/L。 圖／于模珉

基本規格表：

車型：The T-Cross 230TSI Style Design

動力型式：直三TSI汽油渦輪增壓

排氣量：999c.c.

變速箱：7速DSG雙離合器自手排

最大馬力：110hp/5500rpm

最大扭力：20.4kgm/2000~3000rpm

0~100Km/h加速：11.3秒

平均油耗：18.1km/L

參考售價：107.8萬元

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