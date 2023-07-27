試車報告》全新NISSAN ALTIMA極致尊爵版 本格派神馬

NISSAN素以技術自豪，這次面對全新改款的NISSAN ALTIMA依然堅持走性能化旗艦轎跑路線，由裕隆日產從美國進口的新車係採單一規格之極致尊爵版，打鐵趁熱，就是這次的試駕新車。

過去買家為NISSAN ALTIMA取了個阿馬的暱稱，這次全新改款堪稱今非昔比，看外表，很明顯車格就來了個大躍進，一如當今NISSAN新車都已跑格化，全新NISSAN ALTIMA更是極端動感，但車格更大，更趨個性旗艦氣勢。車頭一大表徵即嶄新V-Motion燻黑格柵水箱罩配以下勾陣列式LED大燈，整體外型已幻化成一台霸氣轎跑！所謂碩大就是美，全新ALTIMA做了示範性的詮釋。

全新NISSAN ALTIMA車格變大，更趨個性旗艦氣勢；車頭一大表徵為嶄新V-Motion燻黑格柵水箱罩配以下勾陣列式LED大燈。圖／于模珉

專利紓壓座椅舒服好坐 12.3吋中控螢幕鋪陳氣派格局

坐進車內，先試試日產專利NASA零重力紓壓座椅的乘坐感，確實舒服好坐，腰部支撐也佳，電動調整雙前座還兼有加熱及駕駛座的兩組記憶。眼前的7吋數位駕駛儀表很強大，諸如即時導航圖資、LEVEL 2運作、各種警示以至引擎運轉狀況都可一一監控；中控的12.3吋影音多媒體螢幕鋪陳出一室的氣派格局，該螢幕除了內建原廠中文導航，還支援無線連結Apple CarPlay及Android Auto；也注意到，此車標配了頂級BOSE音響附9支揚聲器；設在排檔座前的無線充電座，很就手也很適用。這次雖是一人駕馭，仍找機會在後座試坐了一番，腿部空間超寬敞，頭部空間以我170公分身材也挺寬裕。一路行進，在高速公路可以感受其上乘的車室寧靜度，記得這向來是NISSAN的堅持，車內有採ANC主動降噪系統，算是在細膩處用心。

電動天窗之下，中控12.3吋影音多媒體螢幕鋪陳出一室氣派格局，螢幕系統業已內建原廠中文導航。圖／于模珉 12.3吋中控螢幕支援無線連結Apple CarPlay及Android Auto。圖／于模珉

後座腿部空間超寬敞，頭部空間也相當寬裕。圖／于模珉 作為一台霸氣轎跑，全身動感跑格線條展露無遺。圖／于模珉

VC-Turbo引擎有大獎加持 超大馬力和扭力壓制同級

動態試駕是此行最大快意所在。全新ALTIMA搭載的2.0升直四渦輪增壓名氣很響，為世界首具量產型可變壓縮比引擎，叫做VC-Turbo，很多引擎技術都取自該廠GT-R超跑，雖說有考慮節能，但主要還是性能取向。其馬力上達239匹，扭力則高達36.9公斤米，數據幾乎全然壓制同級。這趟試車直奔北海岸，途經萬里臨海市外道路，配合換檔撥片，一路殺彎超車，油門反應又快又悍，最大回饋是此車車身剛性極佳，油門踩太重，側傾抑制也讓人滿意，fun度真的破表。讀了資料始知，這車在底盤上花盡心思，避震彈簧之下大方採用鋁合金材質以強化輕量性，另如特採單筒式避震器，也算花了兇本。覺得，以前的阿馬，經過全新改款，NISSAN ALTIMA已然晉升神馬檔次。

三幅平把式跑車方向盤前為7吋數位儀表，即時導航圖資、LEVEL 2、警示、引擎運轉都可監控。圖／于模珉 19吋多鋒式鋁圈和跑格肌力車身很速配。圖／于模珉 雙前座具電動調整及加熱功能，其中駕駛座多了兩組記憶功能。圖／于模珉

動力搭載的2.0升VC-Turbo渦輪引擎名氣響亮，很多引擎技術都取自GT-R超跑，最大馬力和扭力值上達239匹及36.9公斤米！平均油耗可13.3km/L。 圖／于模珉

基本規格表：

車型：全新改款NISSAN ALTIMA

動力型式：直四可變壓縮比汽油渦輪增壓

變速箱：X-CVT無段自動變速附8速手自排

引擎排量：1997c.c.

最大馬力：239hp／5600rpm

最大扭力：36.9kgm／4000rpm

平均油耗：13.3Km／L

參考售價：139.9萬元

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