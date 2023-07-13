試車報告》All-New CIVIC e:HEV日本原裝電驅雙動能好悍！

本田全球戰略車款Honda CIVIC全球累積銷量逾2,750萬台！最近更勇奪2022~2023日本年度性能車大獎。這次試駕之All-new CIVIC採先進e:HEV次世代電油車技術，產自日本寄居工廠。

自己曾是Honda CIVIC車主，對試駕已幻化成電驅雙動能之All-new CIVIC e:HEV倍感期待。其動力搭載最新2.0升Atkinson i-VTEC引擎，搭配雙馬達及PCU電控單元，最大馬力184匹，扭力高達32.1公斤米，一上路，雙馬達初速就介入，從起步至2000rpm轉速，全是強悍的32.1公斤米，已是純電車規格！加速性更是已逾3.5升V6引擎，特斯拉都未必贏。此車駕馭樂趣超高，除了加速線性，還有輕盈跳檔的律動感，而且動力始終源源不絕。

動力搭載2.0升Atkinson i-VTEC引擎搭配雙馬達，最大馬力和扭力值各達184匹及32.1公斤米，0~100km/h加速僅需7.8秒。圖／于模珉

強悍大扭力已是純電規格 嶄新Honda SENSING全程監看超安全

試駕車基於性能轎跑定位，輪距加寬，重心降低，再配以235／40R18跑胎，這次在麗寶賽道做高速操駕，感覺底盤紮實無比，車體剛性全然發揮，操控超銳利。車快，主被動安全可不隨性，試駕車除標配11具SRS氣囊，還特採新一代Honda SENSING系統，最厲害的是能監看三個車道、對向來車、夜間行人、自行車及摩托車，連前車圖像都顯示在10.2吋駕駛儀表之上，開車過程全盤掌握，那種安全篤定感，真好！

車格放大造型更緊致 5D Fastback元素盡展轎跑氣勢

全新CIVIC e:HEV車長達4,550mm，車格放大，車頭以嶄新一體式蜂巢水罩精心融合LED星鑽頭燈，緊致流暢鈑件從車側延伸至具擾流功能尾廂，試駕車以專屬5D Fastback動感造型，轎跑氣勢盡展無遺。

因著軸距拉長至2,735mm，前後排座椅距離加大，使後座更顯寬敞舒適。圖／于模珉 全新CIVIC e:HEV豪華標配雙前電動調整座椅（駕駛座8向、乘客座4向）。圖／于模珉

座艙滿是「日本製」的精緻 頂級配備體現進口車價值感

坐進車內，「日本製」的精緻撲面而來。駕駛座前10.2吋數位儀表，搭配9吋懸浮觸控螢幕及蜂巢出風口，形塑科技感十足控台，頂級裝備包括雙前電動座椅、無線Apple CarPlay、跑車化全景天窗、BOSE環繞音響附12支揚聲器全都標配，有體現進口車的價值感。

也因軸距拉長至2,735mm，前後排座椅距離加大，使後座更顯寬敞舒適。行李廂容積比前代大增32公升，總容積達452公升。試完車，發現全新CIVIC e:HEV還有離開自動上鎖功能。除了強悍、精緻，這車亦體貼入微，引人入勝。

座艙滿是 「日本製」 的精緻，駕駛座前10.2吋數位儀表搭配9吋懸浮螢幕及蜂巢出風口，形塑科技化控台。圖／于模珉 全新CIVIC e:HEV標配無線Apple CarPlay。圖／于模珉

駕駛座前10.2吋數位儀表清晰且易讀。圖／于模珉 9吋懸浮觸控式螢幕為全車資訊核心，可監看現行油耗狀況，里程電腦亦可精確掌握。圖／于模珉

車內配備以頂級取勝！BOSE Centerpoint高傳真環繞音響附12支揚聲器即屬標配。圖／于模珉 因應線傳科技，排檔改採更俐落的按鍵式。圖／于模珉

因著軸距拉長至2,735mm，前後排座椅距離加大，使後座更顯寬敞舒適。圖／于模珉 配合車格標配跑車化上掀外滑式全景式天窗。圖／于模珉

行李廂容積比前代大增32公升，總容積達452公升，已具歐系Touring風範。 圖／于模珉

基本規格表

車型：Honda All-new CIVIC e:HEV

動力型式：2.0升Atkinson引擎+雙電動馬達

最大馬力：184ps／5000~6000rpm

最大扭力：32.1kgm／0~2000rpm

電池型式：次世代鋰電池

0~100km／h加速：7.8秒

平均油耗：23.7km／L

參考售價：139.9萬元

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