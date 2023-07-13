試車報告》New Focus Wagon ST-Line Vignale吸睛旅行車

今年車市一大話題是，福特六和呼應需求導入與在歐洲備受歡迎的德規運動旅行車New Focus Wagon，車款包含ST-Line X與ST-Line Vignale，試駕者為頂級的時尚旗艦車款New Focus Wagon ST-Line Vignale。

有統計說，近5成歐洲人會優先買所謂Wagon旅行車，台灣呢？沒那麼多，但需求穩定成長。福特六和抓住多車種策略導入這輛New Focus Wagon，對增進銷量肯定大有裨益。

福特六和抓住多車種策略導入New Focus Wagon，對增進銷量肯定大有裨益。圖／于模珉

加了專屬套件引人多看一眼 荒島藍車色更增吸睛度

試駕車為其頂級款之ST-Line Vignale，連「荒島藍」車色都是專屬。說它吸睛，是因這車真的可讓人感受其作為Ford新世代旅行車那渾然一體的運動化外觀，特別又因多了ST-Line空力套件，配合亮黑蜂巢水箱罩和Vignale鉻鍛面下氣壩，以及有著紅色卡鉗的德製ST Edition旋壓輕量鋁圈，讓人想多看一眼。大燈也挺講究，採用最新MATRIX LED矩陣智能動態照明，8種照明功能都有，也有加分意義。

頂級款試駕車除了特增ST-Line空力套件，還擁有專屬的Vignale鉻鍛面下氣壩。圖／于模珉

13.2吋全彩懸浮螢幕霸氣易讀 最大置物空間多達1,653公升

畢竟是頂級車款，車內小地方比較考究，控台就採用Vignale專屬的類皮質軟質包覆，還賦予白色縫線，皮質座椅也以紅色和白色縫線做交替點綴。除了12.3吋駕駛儀表，主要重點是採13.2吋全彩LCD懸浮式觸控螢幕，並且整合有更新的SYNC 4娛樂通訊系統，同時也支援無線Apple CarPlay及Android Auto。旅行車一大優勢是置物空間大，亦即休旅性比傳統房車高，基本行李廂空間即達635公升，後座全躺平後則可擴增至1,653公升，對了，後座具一鍵傾倒功能，相當方便。另一個方便是，這輛旅行車不僅標配電動尾門，還多了Hands-Free足踢感應功能，更添整車價值感。

皮椅質感看得見。13.2吋全彩懸浮式觸控螢幕易讀性大增。圖／于模珉 13.2吋全彩LCD懸浮式觸控螢幕支援無線Apple CarPlay及Android Auto。 圖／于模珉 旋鈕式排檔已是Ford中控台主要科技表徵之一。圖／于模珉

New Focus Wagon基本行李廂空間即達635公升，後座全躺平後可擴增至1,653公升。圖／于模珉 賦予紅色卡鉗之德製ST Edition旋壓輕量鋁圈，除有利駕控，也別具看點。圖／于模珉

三缸EcoBoost渦輪引擎很有勁 平均油耗可達17.1Km/L

試駕車動力搭載1.5升三缸EcoBoost 182汽油渦輪引擎，最高馬力達182匹，扭力可榨出24.5公斤米，且峰值調在1600~4500rpm，一人試車到處悠遊，催速有來勁，也無須重踩。為提升駕控性，本就不賴的C2平台車身又再降低了10公分；懸吊結構也配合改採德規減震筒、德規EPAS轉向輔助和德規EBB煞車增壓輔助，車身剛性足，操控表現挺優，樂趣肯定有。而且這車還真省油，每公升平均可跑17.1公里呢。

動力搭載1.5升三缸EcoBoost 182汽油渦輪引擎，最高馬力182匹，扭力可榨出24.5公斤米。圖／于模珉

基本規格表

車型：New Focus Wagon ST-Line Vignale

動力型式：EcoBoost汽油渦輪增壓

變速箱：SelectShift 8速手自排

引擎排量：1497c.c.

最大馬力：182ps／6000rpm

最大扭力：24.5kgm/1600～4500rpm

參考售價：105.9 萬元（舊換新價100.9萬元）

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