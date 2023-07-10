Ford Ranger Wildtrak 越野性能強悍 停車技術一流

新世代Ford Ranger除了擁有更為強悍的越野及地形征服實力外，全面進化的數位座艙科技，更打破一般人對皮卡的刻板印象，這次試駕是在官方越野體驗之後，當時開著Ranger在泥濘的場域漂移，玩得特別爽快，這次試駕則聚焦在最新的FAPA主動式停車輔助系統2.0，讓人覺得Ranger不只愛玩泥，還很會停車。

福特六和汽車於2017年引進Ford Ranger時，特別選在台南一處私人土地設下黑龍潭、亂石區、長險升坡、V型溝、硬漢嶺、大落差、險降坡等多重關卡，讓媒體對於初來台灣的美式皮卡能完整感受其強悍的越野能力，活動大成功，亦為品牌帶來亮眼的銷售成績。

也似乎因此立下傳統，今年發表新世代Ranger時，福特六和又找到新北市貢寮區一塊私人土地，設下重重關卡供媒體試駕，發表會前一天大雨將現場土地淋得又濕又黏，新世代Ranger果然沒讓人失望，一樣克服惡路，跨越險阻。

為了驗證Ford Ranger在都會地區的停車實力，特別選在平地與斜坡測試，在台北的街頭很容易就找到前後都是機車的停車空間，按照系統的操作邏輯掃描停車格位之後，將檔位排至N檔，接著持續按壓中央鞍座上「IPI」圖形的按鍵，車輛就會自動前進、後退、轉向，並精準地停在格位中，整個運行的過程不輸老手。(中國時報 陳大任)

Ford Ranger Wildtrak標配FAPA主動式停車輔助系統2.0功能，路邊停車功力不亞於老手。圖／陳大任攝

車輛前進時會掃描兩側車位。圖／陳大任攝 找到車位時會提供駕駛者確認。圖／陳大任攝

啟動主動停車輔助功能。圖／陳大任攝 螢幕分割畫面展示不同視野。圖／陳大任攝

全新造型儀表控台較前代更加豪華精緻，12吋全彩LCD觸控螢幕搭載SYNC 4A娛樂通訊整合系統。圖／陳大任攝 吸頂式開關提供最多6項擴充功能。圖／陳大任攝





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