Audi RS Q8人車一體 享受操駕趣

新一代Audi RS Q8於2020年底來台亮相，時隔兩年多終於有機會感受其凌厲的操駕樂趣，路線特別選在舊蘇花公路的台9丁前段，並從東澳往北上蘇澳，沿途左邊是山、右邊是海，奔馳途中讓人心曠神怡，RS Q8不愧曾是紐柏林北賽道的最速SUV。

Audi RS Q8在2019年由官方測試車手Frank Stippler駕駛，於德國紐柏林北賽道跑出7分42秒253的成績，一舉趕上前任圈速保持者Mercedes-AMG GLC 63S的7分49秒369，以7秒的差距奪下紐北最速SUV王座，但這項記錄又被後來的PORSCHE Cayenne Turbo GT以7分38秒925超越。

RS Q8搭載4.0L V8雙渦輪增壓引擎，在48V輕型複合動力系統加持下，可爆發出600 hp最大馬力和800 Nm最大扭力峰值輸出，廠方為了為匹配強悍的性能表現，導入先進底盤科技，在quattro智慧型恆時四輪傳動系統中加入跑車式限滑差速器、跑車化氣壓懸吊，以及動態全輪轉向系統。

據廠方資料，這套動態全輪轉向系統可讓後輪最多轉動至5度，一方面可讓車輛在低速迴轉時更精準，靈活穿梭於巷弄間；高速過彎時的反應更加直接俐落，帶給駕駛者人車一體的駕馭感，在山路上跑起來特別有勁；在駕駛模式中也提供了越野選項，讓RS Q8擁有更寬廣的操控領域。(中國時報 陳大任)

越野模式下，整個車身抬高，增加跨越能力。圖／陳大任攝

駕駛艙以大量黑色鏡面鋪陳，展現低調奢華的氛圍。圖／陳大任攝 RS車門迎賓投影照明。圖／陳大任攝





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