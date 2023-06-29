試車報告》展現硬實力 MG HS 2.0T AWD旗艦版

繼引進HS 1.5T旗艦版、HS PHEV馭電版之後，MG Taiwan接續導入全新國產化HS 2.0T AWD旗艦版，讓該廠HS車系新增一性能選項，正是這次的試駕車。

不想被找碴，中華汽車對組裝來自大陸的MG新車想必很認真。這次試駕HS 2.0T AWD旗艦版，首先對其動力充滿好奇。此車搭載2.0升缸內直噴渦輪引擎，最大馬力223匹，扭力高達37.8公斤米，峰值調在2,000~4,000rpm，配的是6速雙離合器變速箱。這顆引擎挺好，帶動這輛休旅輕鬆自如，車身剛性也夠，跑起來相當紮實，加上搭配AWD智能四驅和XDS彎道控制系統，在做劇烈操駕時儘管側傾難免，但感覺篤定，也較敢放膽催速。

HS 2.0T AWD搭載2.0升渦輪增壓引擎，最大馬力和扭力值各達223匹及37.8公斤米。引擎室還精心做了包覆修飾。圖／于模珉

動態表現紮實穩健 可鎖定式四驅能進行越野

注意到，MG 2.0T AWD努力把配備配好配滿，例如駕控系統也賦予了5駕馭模式(Super Sport / Sport / Normal / Eco / Custom)，讓車子也能擁有相當的駕駛樂趣。至於那具AWD智能四驅，它比起一般全時四驅還多了手動鎖定功能，在時速60km/h以下可Lock四輪，配合既有HDC陡坡緩降甚至還可進行中、低度越野呢。

外觀造型沒強烈個性 紅色煞車卡鉗很吸睛

試駕車造型搶眼說不上，也沒強烈個性，但跑格是有，最大辨識度應是那八角形MG廠徽。要我說，這車想盡辦法要讓外觀更有賣相，LED燈組、Trophy套件、鍍鉻雙出尾管都很討喜，特別是為19吋鋁圈匹配的紅色卡鉗，應該會有一定吸睛效果。

HS 2.0T AWD搭載2.0升渦輪增壓引擎，最大馬力和扭力值各達223匹及37.8公斤米。引擎室還精心做了包覆修飾。圖／于模珉 19吋鋁圈匹配紅色煞車卡鉗，賣相更加分了。圖／于模珉

HS 2.0T AWD內裝偏歐系車風格，工整、規矩、平衡，但略嫌死板。既是旗艦版，配備自然不能太菲薄，先是一眼瞧見由12.3吋數位儀表和10.1吋懸浮式中央觸控螢幕鋪陳出的控台，該中控螢幕有支援Apple CarPlay/Android Auto；另如256色環艙氣氛燈、BOSE劇院音響、全景天窗、防夾電動尾門等都屬標配，配得巧，也很大方。賦予紅色Super Sport按鍵的三輻方向盤才真的搶眼，用在這輛2.0渦輪增壓休旅上更是速配！

內裝偏歐系車風格，工整、規矩、平衡，但略嫌死板。圖／于模珉

具紅色Super Sport按鍵之三輻方向盤真的搶眼！面對的是12.3吋數位駕駛儀表。圖／于模珉 10.1吋懸浮式中控螢幕支援Apple CarPlay/Android Auto手機連結。圖／于模珉

設計死板但配備豪華 後座椅背具5段角度調整要按讚

2,720mm軸距對創造寬敞空間大有裨益，尤其座椅算試駕車另一優勢。雙前座強調除了電動，還是賽車椅檔次，包覆性不賴，附加熱功能固然多一好，但不如涼冷通風功能實用。倒是此車後座椅背具5段角度調整功能，肯定勝過不少同級車。必須說，試過MG HS 2.0T AWD旗艦版，真切感受了大陸車的硬實力。

2,720mm軸距對創造寬敞空間大有助益。後座椅背具5段角度調整功能，肯定勝過不少同級車。 圖／于模珉

基本規格表

車型：MG HS 2.0T AWD旗艦版

動力型式：MEGA Tech汽油渦輪增壓

變速箱：MEGA Tech 6速雙離合器

引擎排量：1995c.c.

引擎最大馬力：223ps/5300rpm

引擎最大扭力：37.8kgm/2000~4000rpm

參考售價：106.9萬元

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