試車報告》7人座SUV王者 ŠKODA KODIAQ 2.0 TSI尊榮版

台灣車市已是SUV天下，其中7人座運動休旅需求更穩定成長。ŠKODA車款眾多，尤擅休旅車，所屬ŠKODA KODIAQ(棕熊)亦因堅持高性駕比優勢，而穩居七人座旗艦SUV銷售冠軍！KODIAQ車系主要涵蓋1.5TSI豪華菁英版及2.0 TSI尊榮版，試駕者為頂級的ŠKODA KODIAQ 2.0 TSI尊榮版。

駕馭七人座旗艦ŠKODA KODIAQ，總是被它碩壯外觀，以及那由水晶切刻語彙蘊鍊出的精緻鈑件所吸引。身型偉岸當然討喜，讓坐在其中的乘客特感安心。車燈堪稱ŠKODA KODIAQ一大亮點，分離式LED大燈還賦予Matrix智慧複眼頭燈功能，既可滿足全方位照明需求，卻又不使來車駕駛感覺刺眼。此車標配的動態序列式方向燈我雖看不見，但知道這燈亮起來很有尖端感。

ŠKODA KODIAQ 2.0 TSI尊榮版比例優美的偉岸身型。圖／于模珉 Matrix LED智慧複眼頭燈既可滿足全方位照明需求，亦可不讓來車駕駛感覺刺眼。圖／于模珉

頂級配備一應俱全 夜間座艙滿是奢華氛圍

坐在試駕車內觸目所及，包括皮質飾板縫線、鋁合金飾條乃至很fashion的水晶髮絲紋飾板，搭配10.25吋駕駛儀表和9.2吋多媒體中控螢幕，感受了設計師的細膩情懷；特別夜晚時分，藉著環艙氣氛燈，奢華感更為之倍增！這次試駕最常「玩」的當屬面前的10.25吋駕駛儀表，5種顯示模式任我變換，清晰易讀之外，主要更覺樂趣橫生。我細數了此車的標配，雙區恆溫空調、Apple CarPlay/Android Auto、後座出風口、Type C充電孔、電動尾門啟閉、全景電動天窗一應俱全！這車還具備免鑰匙啟閉車門和引擎啟動功能，超豪華！

精緻鋪陳的飾板、縫線、飾條，搭配10.25吋駕駛儀表和9.2吋中控螢幕，展現設計師的細膩情懷。圖／于模珉 10.25吋數位駕駛儀表5種顯示模式任憑變換，除了清晰易讀，更增駕馭樂趣。圖／于模珉

ŠKODA KODIAQ支援Apple CarPlay/Android Auto智慧手機連結。圖／于模珉 雙區恆溫空調之下即為7速雙離合器自手排，桿頭4X4標記可知此車係屬KODIAQ 2.0 TSI尊榮版。 圖／于模珉

全景天窗突顯旗艦SUV身價 第二排座可前後滑移更利第三排座進出

打開了偌大的全景式電動天窗，窗明几淨，讓座艙皮椅質感更形突出，第二排座因可前後滑移達18公分，使得第三排乘客進出方便許多，此外第二排座亦因其6/4分離設計，也平增了放置像是高爾夫球筒這種長形物件的便利性。

寬敞的第二排座，此圖可瞧見試駕車標配的全景式電動天窗。圖／于模珉 第二排座6/4分離設計，平增了放置像是高爾夫球筒這種長形物件的便利性。圖／于模珉

低轉速高扭力引擎強悍實惠 全時四驅和主動限滑差速有利駕控

試駕車搭載2.0升汽油渦輪引擎，最大馬力190匹，扭力高達32.7公斤米，峰值調在1500~4100rpm，這等扭力允稱強悍，隨時衝速都保證勁道十足，也是試駕車最大尊榮優勢。試駕車因屬頂級款，也較偏駕馭導向，所以另標配有4X4全時四驅和S+主動限滑差速器，在山區高速過彎，可以感覺四輪都能保有較佳的循跡表現，外拋也能獲得理想抑制。配備給足給滿，外觀體面、且動靜皆宜，難怪ŠKODA KODIAQ得能穩居七人座旗艦級SUV銷售冠軍。

KODIAQ 2.0 TSI搭載2.0升汽油渦輪引擎，最大馬力和扭力值各達190匹及32.7公斤米，零百加速具7.7秒實力。圖／于模珉

基本規格表

車型：ŠKODA KODIAQ 2.0 TSI尊榮版

動力型式：直四TSI汽油渦輪增壓

排氣量：1984c.c.

變速箱：7速雙離合器自手排

最大馬力：190hp/4200~6000rpm

最大扭力：32.7kgm/1500~4100rpm

0~100km/h加速：7.7秒

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