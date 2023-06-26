Range Rover Sport P400 Dynamic SE有質感好操駕

Range Rover Sport是Land Rover於2004年以Discovery車系底盤延伸開發，進而成為Range Rover家族第二個系列。眼前這台Range Rover Sport已發展到第三代，外型雖然換上全新世代設計語彙，但在質感和操駕樂趣間仍完美取得平衡，伴隨車主勇闖天涯。

試駕車為搭載Ingenium 3.0L MHEV 6缸渦輪增壓汽油引擎的P400 Dynamic SE，具400ps/550Nm最大動力輸出，0-100km/h加速僅5.6秒；業者為其選配許多精彩配備，例如後座11.4吋雙螢娛樂系統（12萬6800元），乘客可利用無線耳機享受各自影音內容；雙前座20向調整及通風/加熱/記憶功能，後座通風/加熱及電動角度調整功能，選配價4萬9900元。

這次試駕車拍攝取景特別南下，並選在西濱海邊，由於駕駛座採指揮官式配置，能提供居高臨下的操控視野，開起來心曠神怡。有趣的是意外發現空調系統功能強大，途中有一路段車外空氣品質已達幾近危險的紫爆程度，但空調系統仍能濾除髒污，讓車室保有良好的空氣品質，同時在中央螢幕上顯示即時動態，一目瞭然，展現全方位安全防護。(中國時報 陳大任)

空調系統展現強力清淨功能。圖／陳大任攝 AUTO駕馭模式。圖／陳大任攝

電子後視鏡。圖／陳大任攝 扶手內置冰箱。圖／陳大任攝

後座視聽選配。圖／陳大任攝 精緻豪華內裝。圖／陳大任攝

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