Tesla Model S烈焰紅嗆辣登場

消費者等待已久的Tesla Model S終於在近日開始交車，全新車色「Ultra Red烈焰紅」開放選配，本報搶先試駕色澤在豔陽下顯得特別嗆辣的Ultra Red車款，此車同時還選配Yoke方向盤，讓人感受有別於傳統方向盤的全新駕馭體驗。

本報曾於2017年試駕過前款Model S，當時也是第一次試駕新世代純電動車，因而留下「加速似高鐵」的印象。這次試駕不僅明顯感受到內裝質感大幅提升，許多細節處更值得讚揚，如空調出風口隱藏在整個車廂內，而中央鞍座置物設計更可依不同置放需求變化出多種樣貌；後座前傾倒打平後，不論是大型物件（如自行車）或是就地車宿都能輕鬆達成。

更大的不同是全新的Yoke方向盤，外型像是一個U字型，對已習慣在傳統方向盤握3、9點位置的駕駛者來說，Yoke方向盤很容易上手，但是已取消的排檔桿、方向燈桿及雨刷撥桿還是要適應一下，P、R、N、D檔位已移至螢幕最左側並改為上下滑動選取；雨刷移至方向盤右側的平面按鍵；方向燈則改在左側以姆指操作。

此外，17吋中央觸控螢幕可左右傾斜，駕駛可選擇更朝向自己的方向閱讀，或是轉向副駕的位置，但行駛間並不開放影視劇院的功能。後座區提供寬敞的膝部與頭部空間，並具備折疊式中央扶手，同時擁有額外的收納空間與手機無線充電座。(中國時報 陳大任)

Yoke方向盤握感佳。圖／陳大任攝 17吋中央螢幕有左、中、右3種傾斜角度調整。圖／陳大任攝

後座出風改觸控調整。圖／陳大任攝 後座乘客可觀賞影音。圖／陳大任攝

前座椅角度可調整接近吊床平躺的舒適姿態。圖／陳大任攝 尾門開口大方便取放。圖／陳大任攝

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