試車報告》CITROËN C5 AIRCROSS FEEL PACK舒適掛帥 頂級駕控

隸屬全球第四大STELLANTIS汽車集團之CITROËN已是備受讚譽的百年車廠，其C5 AIRCROSS休旅車系由寶嘉聯合導入後便以其設計特質引發矚目，此番小改，車款仍涵蓋1.2升渦輪增壓FEEL PACK和1.6渦輪增壓SHINE PACK兩款，試駕者為CITROËN C5 AIRCROSS FEEL PACK。

這次試駕，期待是有的。尤其試駕車又是採用1.2升渦輪引擎的CITROËN C5 AIRCROSS FEEL PACK版。現今的渦輪增壓技術果然了得，才僅1199C.C.，最大馬力即上達130匹，扭力更達23.5公斤米，且是在1750rpm低轉速域迸發，加上8速手自排又很match，就覺這輛休旅車起步輕盈，輕踩就來勁，動力很足，拉轉又快，倍感樂趣盎然；知道「懸吊專家」雪鐵龍為試駕車安裝了世界專利的「魔毯液壓懸吊系統」，所以刻意把車開到木柵山區，還跑了段石頭路，車身起伏難免，但晃動抑制良好，遇到坑洞也沒太不適跳動，整體而言堪稱平穩舒適。要我說，這顆引擎另一優點是高C／P值，平均油耗可達15.7Km／L，每年牌照稅與燃料稅亦僅8,640元，相當划算！

壯碩外觀洋溢特有跑格 Airbump既防小碰撞且強化視覺感

全新C5 AIRCROSS外型碩壯，洋溢特有跑格，這次改款多在細部著力，懸浮式廠徽變更精緻，嶄新的複合式前進線條巧妙融入到頭尾燈、水箱罩之內；當然還是標配有獨家專利Airbump預防開門碰撞與摩擦裝置，但試駕車為強化視覺感，特地選配了暗鉻飾框和暗鉻進氣口。

流暢線條貫穿全車，車側標配獨家專利Airbump預防開門碰撞與摩擦裝置。圖／于模珉

嶄新複合式前進線條巧妙融入頭燈及水箱罩之內。試駕車為強化視覺感特地選配暗鉻飾框和暗鉻進氣口。圖／于模珉 試駕車搭載1.2升渦輪增壓引擎，最大馬力和扭力值各達130匹及23.5公斤米，平均油耗可達15.7Km/L。圖／于模珉

二代先進舒適車艙時尚洗鍊 線控排檔搭配換檔撥片駕馭更俐落

進入車內，便沉浸在了C5 AIRCROSS的二代CITROËN ADVANCED COMFORT車艙之中。整個座艙走歐系高級車路線，係以12.3吋全彩數位儀表搭配8吋全彩中央觸控螢幕；該中控螢幕亦具Apple Carplay與Android Auto鏡射功能。此車配備也是緊抓買家需求，除配有雙區數位恆溫空調，還標配腳踢式電動啟閉尾門。為提升駕馭便利性，此車特採電傳線控式排檔撥桿，搭配方向盤換檔撥片，駕馭更為俐落。

8吋全彩中央觸控螢幕具有Apple Carplay與Android Auto鏡射功能。圖／于模珉

12.3吋全彩數位儀表可清楚顯示ACC、FCW前方車距警示、LKA車道維持等系統作動狀況。圖／于模珉 滿足用車需求，試駕車標配腳踢式電動啟閉尾門。圖／于模珉 全新C5 AIRCROSS特採電傳線控式排檔撥桿，其下方為駕馭模式選擇鍵。圖／于模珉

乘坐舒適脊柱腰椎支撐佳 3張獨立椅後座可前後滑移15公分

15公分，舒適之外，還兼顧休旅與置物的便利性不得不說，配合其魔毯液壓懸吊，此車乘坐舒適回饋確實比同級SUV優質，能感覺脊柱、腰椎的支撐性都超好，在此要對試駕車所採二代CITROËN ADVANCED COMFORT座椅表示敬意，他家強調係採高級沙發製程並非虛言。其座椅設計真的用心，後座配置3張獨立座椅，擁有5段傾斜角度調整，並可前後滑移15公分，舒適之外，還兼顧休旅與置物的便利性。試過全新C5 AIRCROSS，CITROËN以其懸吊專業車廠，敢於把它稱作「全球車壇唯一舒適休旅」，確是底氣十足。

寬敞平整且富變化彈性的行李廂。圖／于模珉 後座配置3張獨立座椅，具5段傾斜角度調整，並可前後滑移15公分，除了舒適，還兼顧休旅與置物便利性。圖／于模珉

基本規格表

車型 : CITROËN C5 AIRCROSS FEEL PACK

動力型式 : 直三汽油渦輪增壓

排氣量 : 1199c.c.

變速箱 : EAT8 智慧型 8 速手自排

最大馬力 : 130hp／5500rpm

最大扭力 : 23.46kgm／1750rpm

參考售價 : 139.9 萬元

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