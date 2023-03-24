試車報告》電動勁旅 NISSAN X-TRAIL e-POWER

創新採用「不用充電的電動車」技術之日本原裝運動休旅NISSAN X-TRAIL e-POWER，由裕隆日產正式導入！記者迅即進行試駕，新車包含黑內裝雙色外觀與橘內裝雙色外觀二款，試駕的為黑內裝雙色外觀版。

第一眼看到全新NISSAN X-TRAIL e-POWER，感覺這輛日產電動運動休旅，在強烈動感之外，也散發著濃濃科技風采；車頭改採新世代V-Motion很吸睛；跟進潮流特採分離式大燈設計，其LED矩陣頭燈兼具AI光型，對夜間行車安全大有裨益。此車為營造更佳輕量化高剛性特質，特採高強度鋁合金鈑件。19吋雙色鋁圈選得好，更增車身視覺質感。

X-TRAIL e-POWER的空氣力學流線化車身。為強化輕量化高剛性車體而特採高強度鋁合金鈑件。圖／于模珉

數位精品座艙好精緻 超大抬頭顯示提升駕馭質感

進入車內，立刻被其數位精品座艙給震攝，試駕車特採10.8吋數位抬頭顯示器，大尺寸、不失真變形，更添駕馭質感；12.3吋數位儀表已是歐系高級車標配，試駕車也有！還有一大好物是採用12.3吋數位影音主機，並且支援無線Apple CarPlay與Android Auto連結。審視了車內配備，包括BOSE音響附9支揚聲器、雙前座電動皮椅、全景電動天窗、足感應式電動尾門等均屬豪華標配！試駕過程覺得此車好安靜，後來始知這車除施予NVH全車靜音工程，還大方採用雙層隔音玻璃，值得跨讚。

日本原裝X-TRAIL e-POWER的數位精品座艙，奢華程度媲美歐洲高級車。圖／于模珉

X-TRAIL e-POWER標配雙前座電動真皮座椅，皮椅不論質感和舒適性均屬上乘。圖／于模珉

寬敞平整的行李廂，隔板下方還另有隱藏置物空間。圖／于模珉 :試駕車標配足感應式電動尾門。圖／于模珉

全景電動天窗之下的寬敞舒適後座，此車因施予NVH靜音工程，並特採雙層隔音玻璃，靜肅性遠優同級。圖／于模珉

e-POWER動力傳輸更直接強悍 e-4ORCE四驅更增精準操控

X-TRAIL e-POWER係以前後輪馬達驅動，再另以1.5 VC-TURBO引擎當作發電機，前後馬達最大馬力各達204匹及136匹，綜效馬力高達213匹；電動車免用變速箱，動力傳輸更直接，加速動能隨傳隨到，因為只有馬達運轉，行進間比油車安靜太多了！試車過程也曾鍵入e-Pedal系統，一鬆油門，動能就停，等於兼有煞停效用。試駕車的操控很犀利，循跡亦是精準，由於鋰電池、四輪馬達和引擎配置得宜，造就其優異底盤配重，同時標配e-4ORCE四驅系統。這次試駕前進嘉義，在往阿里山路上催速行進，過彎超俐落，抓地力亦佳，且保有高度舒適性，論其動態表現，已可媲美歐系高級車。

X-TRAIL e-POWER係以前後輪馬達驅動，再另以1.5T VC-TURBO引擎當作發電機，綜效馬力高達213匹。圖／于模珉 12.3吋數位駕駛儀表整合各種車輛資訊，包括可將碼表退開，讀取有關電流回充狀態。圖／于模珉

標配ProPILOT智行安全系統 加滿油可跑近千公里好實惠

至於買家在乎的主動安全裝置，試駕車標配ProPILOT智行安全系統，包括ICC全速域智慧定速控制、TJP交通壅堵輔助、LKA車道維持等系統均屬標配，已是標準Level 2。比起同級，X-TRAIL e-POWER還多了PFCW超視距車輛追撞警示及AI智能駕駛輔助系統，避險能耐又更進階。此車雖屬電動車本位卻沒充電必要，反正引擎隨時自動充電，按原廠測試，試駕車加滿油可跑將近一千公里，台灣環繞一圈不成問題，也算X-TRAIL e-POWER的一大價值。

基本規格表

車型 : NISSAN X-TRAIL e-POWER

動力型式 : 純電馬達驅動 e-POWER 系統

電池類型 : 鋰電池

驅動方式 : e-4ORCE 電子四驅

最大馬力 : 前馬達 204ps、後馬達 136ps

最大扭力 : 前馬達 33.7kgm／0～3505rpm、

後馬達 19.9kgm／0～4897rpm

綜效馬力 : 213 匹 (ps)

發電機 : 1.5T VC－TURBO 引擎

參考售價 : 153.9 萬元 ( 黑內裝雙色外觀 )

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