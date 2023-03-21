美型旅行車 能文能武

運動休旅車越來越夯，連帶壓縮了房車市場的發展，對於還鍾情於房車駕馭樂趣的消費者來說，旅行車不僅保有房車貼地的駕馭感，還多了美型的附加價值，近年包括SKODA、Kia、福特六和都力推旅行車款，為了歡慶MAZDA6問世20周年，台灣馬自達今年新導入的MAZDA6 20th Anniversary Edition亦是一台不折不扣旅行車，本報搶先試駕。

細節呼應精緻尊榮品味

MAZDA6為品牌旗下的大型房車，流線魂動的外觀與超越同級車的精緻內裝是其商品定位，在國內也是受歡迎的車款之一，自2002年上市時以「Zoom-Zoom」為宣言開始，至今已發展到第三代，為了彰顯其不凡的品味，MAZDA6 20th Anniversary Edition在許多細節處呼應其對造車工藝的堅持。

此車以MAZDA6最受市場歡迎的WAGON 25S Signature車型為基礎，車身導入全新第四款匠塗工藝（TAKUMINURI）的匠韻紅Artisan Red Premium車色，藉由日式職人工藝技術，在3層基本塗層結構上加入黑色塗料，除了展現猶如紅酒的醇厚韻味，在烈日下更能呈現強烈的光影對比，可凸顯出車身的力量與美感，呼應精緻奢華的尊榮品味。

水箱護罩採高光澤設計

與一般版MAZDA6旅行車最大的不同是，車頭水箱護罩採取高光澤設計，車側飾有鍍鉻「20th ANNIVERSARY」字樣的專屬銘版並搭載高光澤鋁圈；內裝部分，雙前座頭枕壓印「20th Anniversary」字樣之外，座椅採用專屬暖沙棕Leganu麂皮質感與Nappa真皮混搭方式，另在車門、中控台下方也使用相同的元素相呼應，讓車室的氛圍更顯豪華。

實際操駕，2.5L直列四缸引擎提供194ps／26.3kgm最大動力輸出，搭配SKYACTIV-DRIVE 6速手自排系統附運動化換檔模式，能帶給駕駛者不錯的加速性，是款既可以優雅上路又能快速奔馳的旅行車，能文能武。(中國時報 陳大任)

儀表控台精緻典雅，並採用專屬暖沙棕Leganu麂皮質感。圖／陳大任攝

抬頭顯示器資訊簡明易讀。圖／陳大任攝 倒車影像輔助可顯示前輪角度。圖／陳大任攝

車側有20th Anniversary專屬飾徽。圖／陳大任攝 前座頭枕有20th Anniversary字樣。圖／陳大任攝 後座扶手內有2個充電插孔。圖／陳大任攝

從車尾看去顯得特別簡潔有勁。圖／陳大任攝

Kia The Ceed Sportswagon MHEV藉歐洲美學重新詮釋跑旅外型，並搭載1.5T 48V智慧油電新能源動力，具有19.0km/L一級油耗表現，售價109.8萬元。圖／台灣森那美起亞提供

SKODA OCTAVIA RS為車系中動能最強車款，0~100km/h加速僅6.7秒，有五門斜背與五門Combi旅行車（前）兩種選擇，售價為149.9萬、159.9萬元。圖／SKODA Taiwan提供

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