Defender 130八人座 全地形越野豪華休旅車

繼Defender 90、110先後導入台灣之後，Land Rover家族體最龐大的Defender 130也來台，不僅承襲自品牌全地形越野豪華休旅車的基因，加大的身驅可承載8名乘客，一同開啟探險旅程。

雖然外觀與Defender 90、110看似只是拉長，但Land Rover工程師還是在車體結構上重新配置內部空間，一方面將車尾向後延伸340mm，軸距順勢增加至3022mm，以記者176cm的身高乘坐會顯得侷促，但若是150cm以下的人員乘坐，應該可以享有較為舒適的活動空間。此外，車身搭載拖車勾與進階拖曳輔助功能，具有3000kg拖曳能力，擴增載運機能。

在座椅安排上，採用劇院式設計，結合更大面積的窗戶與車頂全景玻璃天窗和第三排上方固定式天窗，為車內提供更為通透明亮的空間感，雙前座具備14向電動調整／記憶與通風加熱功能，第二、三排亦具備加熱功能且配有4組ISOFIX兒童座椅套件。特別的是，290L的行李廂空間看似不大，但雙後排座椅皆可透過40：20：40分離調整，在全部收折的情況下可提供高達1876L的置物空間。(中國時報 陳大任)

第二排座椅具60:40後仰功能。圖／陳大任攝 第三排座椅具加熱功能。圖／陳大任攝

前座中央扶手配有小冰箱。圖／陳大任攝 車身同色備胎蓋。圖／陳大任攝 標配拖車勾與進階拖曳輔助。圖／陳大任攝標配拖車勾與進階拖曳輔助。圖／陳大任攝

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