電動車自帶電眼風貌 超吸睛

電動車不僅話題夯，買氣也相當熱絡，南陽實業昨（7日）發表HYUNDAI首部純電跑車IONIQ 6，此車未演先轟動，早在Netflix夯劇《浪漫速成班》搶先曝光，今年300台配額更在發表會後31分鐘之內完售。和泰汽車預計第二季發表的Lexus全新跨界休旅RZ日前於ONEREPUBLIC共和世代2023台北演唱會搶先亮相。

南陽實業表示，HYUNDAI近年積極開發新車、新能源車與商用車，去年逆勢躍居全球第三大汽車集團，台灣市場也同樣受惠，去年成長達15％，展現國產品牌唯一連續3年正成長的旺盛氣勢。今年將導入IONIQ 6、Tucson新動力Turbo-Hybrid、大改款KONA以及商用戰略車款5噸MIGHYT，品牌乘、商車銷售挑戰1萬7300台目標。

HYUNDAI IONIQ 6源自「Prophecy」概念車的身型及極簡潔線條比例，以「Electrified Streamliner」極簡圓弧曲線設計展現EV世代跑格優美身形，提供EV400、EV600及EV600 Performance等3款車型，接單價分別為169.9萬、199.9萬、219.9萬元，昨日下午1點半開放網路接單，在31分鐘完售。

和泰汽車將在第二季發表Lexus RZ，此車擁有更低趴的車身線條，車頭採用Spindle Body紡錘型立體車身延續品牌經典設計意念，展現品牌電動車前衛大膽的外型設計風格。(中國時報 陳大任)

HYUNDAI大改款KONA預計年底與國人見面。圖／HYUNDAI提供

駐台北韓國代表處常務許俊行（左起）、Hyundai Motor亞太地區副社長李英垞、三陽工業董事長吳清源、南陽實業總經理徐伯達共同發表HYUNDAI首部純電跑車IONIQ 6。圖／石智中攝

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