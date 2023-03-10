試車報告》CITROËN C5 AIRCROSS全球唯一 舒適休旅

百年車廠不算多，創立於1919年的CITROEN雪鐵龍汽車是極具份量的一家，目前隸屬全球第四大之STELLANTIS汽車集團。也因其對自家原創研發的自信，才敢於豎立「NOTHING MOVES US LIKE CITROEN」如此霸氣的品牌核心。由寶嘉聯合導入的CITROËN C5 AIRCROSS，正是雪鐵龍集結了前衛大膽設計、未來科技座艙及豐富駕駛樂趣的精心之作。

很多消費者不知道，世界車壇最早以及最懂得研發懸吊系統的車廠，正是法國CITROEN雪鐵龍。有別坊間對自家休旅車總是一再強調其駕馭、寬敞、配備等優點，然而後座乘員卻常覺頭暈，雪鐵龍這輛全新CITROËN C5 AIRCROSS，卻以它作為「全球車壇唯一舒適休旅」而自豪。

標配世界專利魔毯液壓懸吊 自動吸震確保行駛穩定平順

雪鐵龍敢於這樣說，是有所本！因為全新C5 AIRCROSS搭載二代CITROËN ADVANCED COMFORT先進舒適車艙設計，並且標配世界專利PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS魔毯液壓懸吊系統。該系統透過獨家雙阻尼與漸進式油道懸吊，會自動依路面顛簸幅度進行吸震，不論是持續性碎震抑或道路坑洞，都能減緩車身過度起伏造成的不適晃動，提供「 魔毯般」的穩定平順感受。

全新C5 AIRCROSS標配世界專利PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS魔毯液壓懸吊系統，會自動依路面顛簸幅度進行吸震，能減緩車身起伏造成的不適晃動，提供「魔毯般」的穩定平順感受。圖／CITROËN提供

特採CITROEN頂級舒適座椅 舒服一如居家高級沙發

懸吊這般神奇，那關係乘坐感至大的椅子呢？全新C5 AIRCROSS特採第二代CITROËN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅，係以高級沙發製程技術，透過獨特材質高密度泡棉及結構，以優異支撐造就頂級乘坐品質，簡單說，就是坐在車上也有如坐在居家沙發般舒服！此車後座配備3張獨立座椅，擁有5段式傾斜角度調整，並可前後滑移達15公分，全然體貼後座的乘車舒適感；此外這套模組化座椅更可因應不同用車需求做靈活變化，以滿足多元乘載機能。另外，此車還貼心安裝了獨家專利Airbump預防開門碰撞與摩擦裝置，其防刮材質不僅有效降低撞擊或摩擦損傷，還可提供車側飾框及進氣口跳色選擇，更添個人品味。

全新C5 AIRCROSS特採二代CITROËN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅，透過高級沙發製程技術造就頂級乘坐品質，坐在車上也有如坐在居家沙發般舒服。圖／CITROËN提供 後座配備3張獨立座椅，擁有5段式傾斜角度調整，並可前後滑移15公分，體貼後座乘員乘車體驗。圖／CITROËN提供

1.6升渦輪引擎國際引擎大賞加持 1.2升渦輪引擎油耗佳且稅費低

舒適掛帥，自然也需借重優異動力。全新CITROËN ADVANCED COMFORT搭載蟬聯八屆國際引擎大賞之1.6升渦輪增壓引擎，可強悍輸出180匹最大馬力及250牛頓米最大扭力；另一具1.2升渦輪增壓引擎，可迸發130匹最大馬力及230牛頓米最大扭力，平均油耗可達15.7Km/L，加上每年牌照稅與燃料稅僅8,640元，C／P值絕對傲視同級。

搭配車內模組化座椅，後座可因應不同用車需求做靈活變化，以滿足多元休旅乘載機能。圖／CITROËN提供

以家為設計理念、舒適為造車思維，全新CITROEN C5 AIRCROSS完整配備了「ADAS先進駕駛輔助系統」，涵蓋ACC主動定速巡航附自動煞車及再啟動功能、ASB主動煞車輔助、BSM盲點偵測警示、DAA駕駛注意力警示、FCW前方車距警示、HDA高速公路駕駛輔助、HSA斜坡起步輔助、ISA智慧型速率調整、LKA車道維持、LPA車道保持輔助、SLI速率掃描辨識及TPMS胎壓偵測警示等先進系統，除了居家般的極致舒適，也要賦予優質的安心防護。

CITROËN C5 AIRCROSS的未來科技座艙，車內洋溢充滿法式魅力的專屬運動休旅車格。圖／CITROËN提供

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