試車報告》NISSAN X-TRAIL e-POWER旗艦版 智行免充純電豪旅

無須排隊充電！再無旅程焦慮！抓住消費者心理，特採「不用充電的電動車」技術之日本原裝運動休旅NISSAN X-TRAIL e-POWER，由裕隆日產轟動導入！裕日更搭配推出創新商務模式，展開線上預訂與線下服務，短短3周便募集逾2,500組鑑賞家會員，訂單破千張，首批配額600台更全數售罄！記者亦迅即試駕，深入體驗內含日產三大黑科技之全新X-TRAIL e-POWER。

作為電動車技術研發先驅的NISSAN開發出新世代e-POWER動力系統，而採該系統之X-TRAIL e-POWER又由裕日迅即引進，除了深感振奮，也對試駕充滿期待。

e-POWER綜效馬力高達213匹 鍵入e-Pedal鬆油門動能就停

NISSAN X-TRAIL e-POWER採用前後輪馬達驅動，再以1.5T VC-TURBO引擎作為發電機，前後馬達最大馬力各達204匹及136匹，綜效馬力高達213匹；電動車免了變速箱，動力傳遞很直接，起步加速很悍，後續勁道流暢湧現，只有馬達運轉，行進間比油車安靜，駕馭質感上乘！試車過程嘗試鍵入e-Pedal油門煞車整合系統，只要鬆油門，動能就停，兼有煞停效用；另亦試用了EV純電模式，可強制暫停引擎運轉，但若重踩油門引擎就又啟動，開始為電池充電，X-TRAIL e-POWER本質根本就是輛電動車。

12.3吋數位儀表板清晰易讀。欲知電流回充狀況按個鍵就可全然掌握。圖／于模珉

底盤配重佳操控很犀利 e-4ORCE電子四驅過彎超平穩

X-TRAIL e-POWER的操控太犀利了，而且循跡精準，關鍵在其鋰電池和引擎做了精心配置，造就極佳底盤配重，尤其此車又標配e-4ORCE電子四驅，每秒進行1萬次馬達驅動力調整，在四輪出力都得到即時控制下，難怪不論過彎或煞車都平穩又舒適；這次試車路徑特別涵蓋崎嶇山路，只覺抓地力甚好，車身側傾抑制優異，詢問後座乘客也不覺太搖晃，整體動態表現已是歐系高級車檔次。

提供奢華駕馭，全新X-TRAIL e-POWER標配雙前座電動皮椅。圖／于模珉 寬敞舒適的後座，圖中可見試駕車標配之全景式天窗。圖／于模珉

10.8吋數位抬頭顯示器透過雙曲面光學反射，尺寸大且不失真變形，更增駕馭質感和樂趣。圖／于模珉

ProPILOT系統已是標準Level 2 比同級多了PFCW及AI主動安全系統

全新X-TRAIL e-POWER亦標配NISSAN專屬ProPILOT智行安全系統，包括ICC全速域智慧定速控制、TJP交通壅堵輔助、LKA車道維持等先進系統均屬標配，已是標準Level 2。此外，試駕車還多了NISSAN專屬PFCW超視距車輛追撞警示及AI智能駕駛輔助系統，更能提前及時閃避危險。

數位精品座艙更增日本原裝身價 整體配備以奢華取勝

日本原裝果然是好物。X-TRAIL e-POWER便賦予了數位精品座艙，坐進車內就一眼瞧見10.8吋抬頭顯示器，駕駛資訊超清晰，更增駕馭質感；控台以12.3吋數位整合儀表搭配12.3吋數位影音主機，並支援無線Apple CarPlay與Android Auto連結；車內更配備頂級BOSE音響、雙前座電動皮椅、全景式天窗及足感應電動尾門，配備明顯以奢華取勝。

車內配以豪華進口車等級之數位精品座艙，包含12.3吋數位駕駛儀表，行車資訊導航地圖一目了然。圖／于模珉

12.3吋數位影音主機支援無線Apple CarPlay以及Android Auto智慧手機連結。圖／于模珉 全新X-TRAIL e-POWER標配e-4ORCE電子四驅，操控過彎平穩又舒適。圖／于模珉

標配足感應式電動尾門，提供置物便利性。圖／于模珉 全新X-TRAIL e-POWER採空氣力學車體設計；為更輕量化全車大量援用高強度鋁合金材料。圖／于模珉

試過X-TRAIL e-POWER，再次感受「技術日產」 的魅力，除了NISSAN三大黑科技加持，數位精品 座艙亦更增其日本進口車身價。最感心的是，此車雖是電動車本質，卻無充電必要，加滿油行駛里程趨近上千公里，都會區平日上下班二、三週才需再加油，比一般油車方便省事，也比電動車實惠多了。

基本規格表

車型 : NISSAN X-TRAIL e-POWER

動力型式 : 純電馬達驅動 e-POWER 系統

電池類型 : 鋰電池

驅動方式 : e-4ORCE 電子四驅

最大馬力 : 前馬達 204ps、後馬達 136ps

最大扭力 : 前馬達 33.7kgm／0~3505rpm、

後馬達 19.9kgm／0～4897rpm

綜效馬力 : 213ps

發電機 : 1.5T VC-TURBO 引擎

參考售價 : 155.9 萬元 （橘內裝雙色外觀）

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