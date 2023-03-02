電動機車玩色抓住女生心

近年為女性量身打造的車款越來越多，從車身尺碼、色彩變化去滿足女性車主需求，Gogoro去年7月推出Delight，憑藉貼心設計與舒適騎乘體驗吸引高達75%女性車主。為了致敬女性的豐富樣貌與灑脫魅力，本月推出首款純黑車款「本色黑」，以率性外表詮釋純粹自我；另外，PGO也針對輕巧可愛的綠牌電動車Ur2推專屬優惠。

Gogoro表示，Gogoro Delight本色黑全車搭配亮黑後照鏡、燻黑尾燈與方向燈、鋁合金輪圈、後扶手及飛旋踏板等貫徹純黑美學，同時標配TCS循跡防滑系統，更領先業界推出「車身客製化刻字」服務，讓消費者為愛車加上獨一無二的專屬識別，自由演繹個人風格與俏皮玩心。此外，Gogoro宣布自即日起推出史上最大規模降價，涵蓋年初降價的Gogoro VIVA MIX、日前推出配備升級再降價的Gogoro Premium，以及Gogoro Delight與Gogoro VIVA XL全車系，降幅最高達7180元。

此外，PGO近期亦針對電動車各系列推出抗漲購車方案，其中PGO Ur2 Plus有著簡約動感造型曲線，更有符合人體工學的73cm低座高、沙發級舒適座墊、超省力中柱以及輕量級82kg車重，輕催油門穩穩上路，騎乘停車毫不費力，榮登小隻女最愛。(中國時報陳大任 )

Gogoro Delight「本色黑」率性上路，售價9萬3800元。圖／Gogoro提供 Gogoro推出期間限定的「車身客製化刻字」服務。圖／Gogoro提供

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