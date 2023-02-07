輕型商用車 搶做頭家好伙伴

輕型商用車是批發零售、自營商、貨運、青年創業等頭家的好伙伴，過去市場都是中華汽車旗下的菱利系列獨大，但是隨著TOYOTA TOWN ACE上市後獲得市場的肯定與熱烈回響，以今年開春國產輕型商用車市逆勢成長7成，對手間搶做頭家打拚事業的好伙伴。

和泰汽車表示，TOYOTA TOWN ACE熱銷歸功於在載重、空間、油耗表現、安全防護以及後勤保固都能滿足需求，其中貨卡車型最高載重960公斤，搭配超大貨床面積，可滿足不同行業的貨品承載需求。此外，自排版、手排版分別擁有15.2km／L、14.8km／L的平均油耗表現，全車系標配雙SRS氣囊，頂規車型更搭載TSS（Toyota Safety Sense）主動安全防護系統，大幅提升競爭力。

旗下擁有中華堅兵、得利卡、菱利等商用車產品的中華三菱則表示，今年為與商用車主一起打拚，將巡迴舉辦「餐車創業講座」，由餐車達人分享傳授餐車創業全攻略，為年後轉職做好準備。此外，環保署於113年12月31日前提供「舊換新、油轉電」購車補助，車主凡換購車齡達10年以上老舊燃油車輛即可享有購車回饋，即日起購買中華堅兵立即享有7000至8500元購車補助，一同為地球減碳盡一份心力。

中華汽車表示，中華菱利A180／A190／A210能提供頭家們更多元的選擇，更是同級唯一4WD四輪傳動設定的車款。其中A190舊換新43.1萬元起，可輕鬆擁有；大菱利A210則具備超能載特色。本月領牌菱利A180／A190／A210車款（限量50台）即可獲得價值4800元的1年免費試用衛星犬／中華汽車車隊管理系統。另外，中華堅兵P350 Hybrid為正港3.5噸商用車，其ISG油電複合動力可創造出領先同級距的162.6ps最大綜效馬力，並有媲美柴油引擎26.2kgm的最大綜效扭力，政府舊換新70.9萬元起（木床車）。

此外，台灣森那美起亞去年導入符合全新六期法規的卡旺K2500也來勢洶洶，以「尚能載、尚安全、純進口」3大產品DNA所打造，全車系包含齊全的單廂、大單廂及雙廂3種車型，有手排及手自排2種選擇，並提供二輪及同級唯一四輪傳動系統的完整車型編成，滿足全台百工百業頭家各式各樣不同的需求。(中國時報 陳大任)

中華菱利A180/A190/A210系列享18萬12期零利率，圖為A180奶蓋綠新車色，帶給頭家工作、休閒一兼二顧。圖／中華汽車提供 Kia卡旺K2500享1萬元低頭款交車、低月付，3年12萬公里全車原廠保固。圖／台灣森那美起亞提供 中華堅兵P350 Hybrid正港3.5噸商用車，升級4年或12萬公里延長保固，搭配動力電池8年或16萬公里保固。圖／中華汽車提供

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