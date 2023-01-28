銀幕大車拚 搶當最閃綠葉

汽車在電影產業中，一直是不可或缺的角色，在不同故事時空背景下伴隨主角出生入死，如電影《玩命關頭》各式性能猛爆的肌肉車；《玩命快遞》裡疾速奔馳的Audi S8，還有《終極殺陣》，劇情簡直是法（Peugeot）德（Mercede-Benz）大戰，或者乾脆變成主角的《變形金剛》。如果從單一車款的角度來看，Porsche 911大概是最具話題的雙門跑車，而已在3000多部電影亮相的Ford Mustang應該可以拿下全勤獎。

《汽車總動員》911莎莉做公益

今年適逢Porsche 911六十周年，回顧這款經典跑車在電影中出現的次數可謂不勝枚舉，甚至還出現在動畫電影《汽車總動員》裡，尤其女主角莎莉（Sally）將911優美的車身曲線鮮活地展現於角色性格中，電影故事背景為油車水鎮，莎莉則是一台藍色911 Carrera，於男主角閃電麥坤（Lightning McQueen）到達油車水鎮時，意外譜出戀曲。

去年為了慶祝莎莉20歲生日，北美保時捷與皮克斯動畫團隊共同發起一項非常特別的企畫，除了設計、開發一款獨特的911 Carrera，並且在保時捷祖文豪森工廠打造，最後交由蘇富比進行拍賣，再將拍賣所得捐贈給美國慈善機構Girls Inc.以及聯合國難民署（UNHCR）駐美辦事處，援助烏克蘭難民。此車已於去年8月拍得360 萬美元，約合新台幣1億1074萬元。

《驚天動地60秒》讓車迷大飽眼福

回到真實世界，1995年上映的《絕地戰警》為威爾史密斯（Will Smith）擔綱演出影集《新鮮王子妙事多》之後的首部電影演出，他片中飾演洛杉磯警探Mike Lowrey，Porsche 911 Turbo即為伴隨他出生入死的座駕，展現911純粹速度感與腎上腺素爆發的刺激感。最精采的一幕莫過於911 Turbo於機場跑道上全力加速，迫使反派的車輛撞上防護牆，Mike Lowrey因此成功逮捕惡勢力，成為《絕地戰警》最經典的橋段之一。之後全新第八代911 Carrera 4S以商場內的追逐戰，為《絕地戰警 3》開啟序幕。

2000年上映的《驚天動地60秒》最讓車迷津津樂道，尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）所飾演的竊盜集團50部鎖定名單中，就包括一部1999年出廠、車型代號996的Porsche 911，與一部1997年出廠、車型代號993的Porsche 911 Turbo。電影中還出現了另外3部保時捷，分別為1961年的356 1500 Speedster，以及1988年的Porsche 959、2000年的Boxster，簡直讓車迷大飽眼福。

《三不管地帶》Porsche 911總動員

不過，《驚天動地60秒》並不是擁有最多保時捷的電影，在《三不管地帶》片中還有更多部Porsche 911參與演出。演員查理辛（Charlie Sheen）於劇中飾演臥底警察，潛伏在鎖定保時捷的汽車竊盜集團，劇中有無數的飛車追逐，最經典的一幕是兩位主角為逃避反派的追殺，駕車逃出停車場成功脫身。除了主角查理辛駕駛的911 SC Cabrio外，劇中同時包括911 Targa、911 Flat Nose、911 SC與911 Turbo 930系列參與拍攝，強烈推薦給喜愛保時捷的車迷。

有趣的話題總是離不開人，也有影迷喜歡追根究柢，例如在《玩命關頭5》中，保羅沃克（Paul Walker）駕駛的911 GT3 RS其實並非真正的911 GT3，而是運用塗裝並搭配新輪圈的第二代911 Carrera（Type 996）。此外，勞勃瑞福（Robert Redford）在《間諜遊戲》中飾演待退資深CIA探員，他在電影最後一幕，駕駛著Porsche 912遠離CIA，成為該電影的經典代表。

911 ST 2.5紀錄片中出任務

除現身銀幕前，保時捷也在幕後出任務，一部911 ST 2.5即在1972年紀錄片《急速駕駛者》拍攝過程中擔任攝影車，紀錄獲得1972年World Constructor’s Championship大獎車手Mario Andretti與Vic Elford在戴托納（Daytona）、錫布靈（Sebring）、弗洛里奧頓（Targa Florio）、紐柏林（Nurburgring）、利曼（Le Mans）與沃特金斯格倫（Watkins Glen）等大賽中的故事。

Ford Mustang寫下不少傳奇

此外，美式經典傳奇Ford Mustang自1964年問世，去年才過完58歲生日，與今年要過60歲生日的Porsche 911只差了1歲。特別的是，每年4月17日是「Mustang Day」，全球車迷都會選擇在這天大肆慶祝，獻上最深的祝福和敬意。從某種角度來說，正因為Ford Mustang每代車型都代表了當時的流行文化，美式自由奔放的獨特風格深植人心，造就許多野馬不朽的傳奇故事。

歷年來出現在電影或影集中的Ford Mustang不勝枚舉，尤以特務類型或是警匪動作片居多，例如《007》系列、《驚天動地 60 秒》、《玩命關頭》和《極速快感》，威爾史密斯在《我是傳奇》中一直開著的那台車也是Ford Mustang，另在《麻雀變公主》、《灰姑娘的玻璃手機》、《歌舞青春》等其他類型電影中，也能見到Ford Mustang；讓人印象深刻的則是摩根費里曼（Morgan Freeman）和傑克尼克遜（Jack Nicholson）在《一路玩到掛》飾演2個癌末老人，在他們列出死前想完成的20件事中，就有一個夢想是駕駛一次野馬跑車（Drive a Shelby Mustang）。

GT40《賽道狂人》中奪冠

另一部與福特有關的電影是2019年上映的《賽道狂人》，此片以60年代車壇真人真事的傳奇賽事為架構，描述Ford於1966年在法國利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）與Ferrari的經典對決的故事。片中，麥特戴蒙（Matt Damon）飾演Ford金牌汽車設計師Carroll Shelby，聯手克里斯汀貝爾（Christian Bale）飾演的英國賽車手Ken Miles，一同為Ford打造出劃時代經典賽車GT40，使Ford在1966年的「利曼24小時耐力賽」成功終結Ferrari五連冠紀錄，一舉奪下該賽事前3名，成為首次奪冠的美國汽車品牌。(中國時報 陳大任)

911 ST 2.5於1972年推出的紀錄片《急速駕駛者》拍攝過程中擔任攝影車。圖／保時捷提供 電影《絕地戰警》中的Porsche 911 Turbo（Type 964）。圖／保時捷提供

電影《驚天動地60秒》中出現的Porsche 356 1500 Speedster。圖／保時捷提供 電影《驚天動地60秒》中出現的Porsche 911 Carrera（Type 996）。圖／保時捷提供

電影《驚天動地60秒》中的Porsche 911 Turbo（Type 993）。圖／保時捷提供 電影《三不管地帶》出現的1983年份的Porsche 911 SC 3.0 Cabriolet。圖／保時捷提供

Ford Mustang GT Premium擁有經典5.0升V8引擎和449ps最大馬力，0-100km/h只需4.3秒，造就美式狂放氣勢，展現渾厚性能輸出和豐富駕馭樂趣。圖／福特六和提供 Ford在1966年「利曼24 小時耐力賽」成功打破Ferrari五連冠紀錄，一舉奪下該賽事前3名，成為首次奪冠的美國汽車品牌。圖／福特六和提供

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