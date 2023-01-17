試車報告》ŠKODA OCTAVIA RS fastback斜背悍將

繼之前發表的全新第四代OCTAVIA車系後，ŠKODA Taiwan今年開春即熱血引進性能版的OCTAVIA RS系列，且是五門斜背、Combi旅行車同步導入，試駕者為ŠKODA OCTAVIA RS五門斜背（fastback）型。

試駕ŠKODA OCTAVIA RS fastback，再次被其個性跑格深深吸引，更要高度讚譽此車標配的Matrix LED智慧複眼頭燈，以台灣交通之複雜凶險，夜晚開車真的超有必要擁有該照明利器。帥氣車尾上的vRS銘牌係Victory Rally Sport簡稱，顯示試駕車所承載原廠對參與賽車競技的執著和其性能含金量。既是OCTAVIA RS，外觀專屬套件必不可少，全身包含黑色水箱罩、進氣格柵、進氣口、下擾流板、LED霧燈、後保桿導流翼、下擾流板、左右單出跑車式尾管，乃至賦予紅色卡鉗之19吋ALTAIR鋁圈，全然流露其特有性能車霸氣。

車尾vRS銘牌係Victory Rally Sport簡稱，圖中還可見左右單出跑車式尾管。圖／于模珉 流暢俐落的車側，圖中還可見試駕車標配的專屬採紅色煞車卡鉗之19吋ALTAIR鋁圈。圖／于模珉

智慧直覺數位座艙好先進 10吋主機螢幕猶如大型平板

坐上駕駛座，進入了OCTAVIA車系專屬的Info Sense智慧直覺數位化座艙。HUD平視顯示器投射在前擋，有它才可能擁有真正駕馭質感！10.25吋數位駕駛儀表搭配同級唯一10吋多媒體主機螢幕，再配上有著多達10色並內含5種情境氛圍燈，讓座艙展現豪華車才有的精緻洗鍊。這其中，中文介面10吋螢幕猶如大型平板，手勢翻面、觸控、聲控，怎麼操作都行，非常直覺化。為強化熱血氛圍，碳纖維飾板和座椅都賦予紅色縫線，跑車椅背更是繡上vRS徽記。其實無論斜背型或旅行車型都有意強化休旅功能，以試駕車來說，其行李廂置物空間即多達600公升。

精緻的控台細節，圖中可見碳纖維飾板和類麂皮飾板。圖／于模珉

為強化熱血氛圍，車室座椅都賦予紅色縫線，跑車椅背更繡上了vRS徽記。圖／于模珉 專為長途旅行而生的ŠKODA OCTAVIA RS五門斜背型，腿部和膝部空間相當充裕。圖／于模珉

試駕車採車系專屬Info Sense智慧直覺數位化座艙，10.25吋駕駛儀表搭配了同級唯一10吋多媒體螢幕。圖／于模珉 試駕之OCTAVIA RS五門斜背型行李廂置物空間多達600公升。圖／于模珉

0～100km／h加速僅6.7秒 高速轉向迅捷又犀利

動力是這次試駕OCTAVIA RS最大快意！所搭載2.0 TSI EVO 4渦輪引擎，馬力拉至245匹；扭力達到37.8公斤米，峰值精心調在1600～4300rpm，簡單說就是扭勁隨傳隨到，0～100km／h加速僅花6.7秒！快是一回事，主要「好」在試駕車快又犀利，這車標配了VAQ限滑差速器和Progressive Steering漸進式轉向系統，轉向迅捷且穩定，對路面感知更敏銳，工程師說此車電子液壓離合器鎖定扭力極大，用更高速度過彎也照樣俐落無比。雖以性能取勝，但試駕車平均油耗卻可達14.5km／L，實惠度夠高。此車主動安全系統相當完備，被動部分則是創新增設前座中央氣囊，萬一受到側撞能避免駕駛和前座乘客相互碰撞。試過ŠKODA OCTAVIA RS五門斜背型，再次印證了性能=王道這句鐵則。

帥氣奔放的車尾。圖中可見後保桿導流翼及下擾流板。圖／于模珉

基本規格表

車型：ŠKODA OCTAVIA RS五門斜背型改版橘子

動力型式：TSI直四汽油渦輪增壓

排氣量：1984c.c.

變速箱：7速雙離合器自手排

最大馬力：245hp／5000～6500rpm

最大扭力：37.8kgm／1600～4300rpm

參考售價：149.9萬元

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