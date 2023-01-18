試車報告》VOLVO XC90 Recharge T8 AWD車載系統更智慧

國際富豪汽車正式導入全新23年式品牌休旅旗艦-Volvo XC90，採用B5、T8雙動力，其中XC90 B5 AWD二款；XC90 Recharge T8 AWD二款，試駕車為XC90 Recharge T8 AWD Plug-in Hybrid Ultimate。

全新2023年式VOLVO XC90 Recharge T8 AWD外型仍保有其獨有斯堪地那維亞美學語彙，豪華質感環繞全車身，拍照時直視試駕車，可以感受其由精緻直柵式水箱罩搭配雷神之鎚日行燈帶出的頂級運動休旅氣勢！

洗鍊雋永的斯堪地那維亞美學造型語彙。 圖／于模珉 試駕車標配20吋10輻黑鑽切割鋁圈。圖中可見設在葉子板上的Plug-in充電孔。圖／于模珉

豪配Google車載資娛系統 未來更多APP可供下載

內裝鋪陳基本未變，係以12.3吋數位駕駛儀錶搭配中控台9吋觸控螢幕；說到螢幕，為了提升數位化擁車體驗，車系嶄新標配Google車載資訊娛樂系統，簡單說，就是你手機上的Google應用工具包括Google Maps、Google Play等，都可在車機同步做直覺化操作；此外亦可下載Google Play商店提供的車載應用程式舉凡Spotify、YouTube Music等，還可配合Google Assistant用英文操作空調風量及溫度、媒體音量與電台選擇、導航亦或Spotify音樂播放等功能；而以Google系統作為開放平台，未來還有更多新穎有趣的APP等著車主下載爽用呢。

VOLVO XC90 Recharge T8 AWD座艙配備豐富又豪華，圖中可見12.3吋數位駕駛儀錶及Orrefors水晶排檔頭。圖／于模珉

座艙配備豐富又豪奢 深褐棕Nappa皮椅好搶眼

身為VOLVO休旅旗艦車系，試駕車又是車系旗艦，我愛的配備包含HUD抬頭顯示、360度環車輔助攝影附車頭180度視角輔助、CleanZone純淨車室系統、高效清淨科技、ECC四區恆溫、Orrefors水晶排檔頭、Bowers & Wilkins多媒體音響附19支揚聲器+後廂重低音等高階配備均屬標配！而在全景電動天窗之下，座椅特採很搶眼的深褐棕色Nappa皮革，觸感挺好，細緻有如豪華家用沙發。後座寬敞度極佳，以我170公分身高，腿部和頭部空間都極有餘裕，還精心標配了後側窗玻璃遮陽簾。將第三排座躺平，哇！行李廂空間變超大。

深褐棕色Nappa皮椅甚至搶眼！圖中可見其全景式電動天窗。圖／于模珉 9吋觸控螢幕所在的控台以縫線展現精緻質感。圖／于模珉 試駕車精心標配了後側窗玻璃遮陽簾。圖／于模珉

綜效扭力高達72.3公斤米 純電續航長達83公里

XC90 Recharge T8複合動力系統一大提升是改換18.8kWh增程電池組，以及功率提升為145hp之後軸馬達，使其綜效馬力一舉抬升至455匹，綜效扭力則高達72.3公斤米，實在凶悍！駕駛這輛頂級運動休旅何止來勁，根本就是一塊小蛋糕般輕鬆自在；另一大進化是其純電極速可達140km/h！純電續航里程則可達83公里，市區使用綽綽有餘。至於效能，試駕車在有關電池組充放電與電池健康狀態均賦予精密控管，有個參考數據:這車若是每年行駛2萬公里，15年後其電池仍可保有新車7成總蓄電量。新年式VOLVO XC90 Recharge T8 AWD加入更多高科技成分，比純電休旅更具永續魅力。

試駕車綜效馬力和扭力值一舉抬升至455匹及72.3公斤米！純電續航里程可達83公里。圖／于模珉

基本規格表：

車型：23年式VOLVO XC90 Recharge T8 AWD

動力型式：直四汽油渦輪增壓+電能系統

引擎排量：1969c.c.

變速箱：Geartronic 8速自排

最大馬力：引擎310hp／6000rpm

電能145／15,900rpm

最大扭力：汽油40.8／3,000~4,800rpm

電能 31.5／0~3,280rpm

綜效最大馬力：455hp

綜效最大扭力：72.3kgm

純電行駛里程：83km

參考售價：376萬元

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