試車報告》CITROEN C5 AIRCROSS FEEL PACK風格獨具

突出作為全球車壇唯一舒適休旅，全新CITROËN C5 AIRCROSS車系承襲該廠CEXPERIENCE概念車設計理念，開創有別同集團PEUGEOT的自有法式車格。由總代理寶嘉聯合導入之新車依動力區分C5 AIRCROSS FEEL PACK和C5 AIRCROSS SHINE PACK二款，試駕車為C5 AIRCROSS FEEL PACK。

很久沒試CITROËËN新車，這次試駕該廠運動休旅C5 AIRCROSS，反而有種難得的清新感。車頭造型便風格別具，設計師利用兩道雙人字型齒輪紋路橫槓連通LED日行燈，搭配雙人字型廠徽，體現出個性化設計語彙，一如法國精品以設計取勝，這輛運動休旅也具濃濃原創性；另一大特色是全車強化muscle線條，讓車身充滿肌力勁道氣息。原廠甚至為它開發獨家專利的Airbump預防開門碰撞與摩擦裝置，既可防刮，也兼有降低撞擊損傷的效能。

左右雙出排氣尾管修飾精緻。圖／于模珉 試駕車採用黑銀雙采鑽石切削鋁圈。車側特採獨家專利Airbump預防開門碰撞與摩擦裝置。圖／于模珉

座艙洋溢緊實肌力風格 標配腳踢感應電動尾門

坐進車內，發現緊實肌力風格也延續到座艙之上，中控台配置儘管還是車壇主流規律，但細部造型如雙出風口卻堅持專屬設計基調。配備有意強化豪華性，係以12.3吋全彩駕駛儀表匹配附鏡射之8吋全彩觸控螢幕，音響還賦予DSP數位音場模擬器；三模式數位恆溫空調兼具AQS空氣品質偵測。尾門則是標配腳踢感應式電動啟閉。

車內配備強調豪華性，以12.3吋全彩駕駛儀表匹配附鏡射功能之8吋全彩觸控螢幕。圖／于模珉



排檔特採電傳線控換檔撥片，充滿科技意味，其下是駕馭模式選擇鍵。圖／于模珉 C5 AIRCROSS全車系標配腳踢感應式電動啟閉尾門。圖／于模珉

CAC座椅採高級沙發製程 後座可前後滑移15公分

座椅堪稱是C5 AIRCROSS一大著力重點。車系特地標配採用高級沙發製程之二代CITROËN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅，實際乘坐，感覺支撐性挺好，久坐不累。後座採用了3張獨立座椅，除有5段傾斜角度調整，還可前後滑移15公分，這點有利其多元乘載機能，拿來做長途旅行很合用。

後座採3張獨立座椅，可前後滑移15公分，全躺平後可以納出寬敞置物空間。圖／于模珉

引擎具低轉速高扭力特質 平均油耗可達15.7Km／L

試駕車為FEEL PACK款，搭載1.2升汽油渦輪引擎，搭配智慧8速手自排，最大馬力130匹，扭力則可達23.5公斤米，且是在1750rpm低轉速就達峰值，起步很帶勁，再加速表現也夠凌厲；排檔特採設於中央鞍座前端之電傳線控換檔撥片，很有科技意味；搭配該線傳換檔撥片，一旁就是駕馭模式選擇鍵，以此車低轉速高扭力特質，當然要鍵入sport模式，綿密換檔反應更快，當場熱血奔騰！說及這顆引擎，原廠測試平均油耗可達15.7Km／L，對車主應很實惠。試車過程當然也實測了其ADAS系統，必須說CITROËN很在乎此車在SUV市場的競爭力，原則上包含ACC主動定速巡航系統附自動煞車及再啟動在內，幾乎Level 2系統都已涵蓋。SUV已是當今車市「唯一」主流，樂見業者能引進又一優選。

試駕車搭載1.2升渦輪引擎，最大馬力130匹，扭力高達23.5公斤米，具低轉速高扭力特質；平均油耗可達15.7Km／L。圖／于模珉

基本規格表

車型 : CITROËN C5 AIRCROSS FEEL PACK

動力型式 : 直三汽油渦輪增壓

排氣量 : 1199c.c.

變速箱 : EAT8 智慧型 8 速手自排

最大馬力 : 130hp／5500rpm

最大扭力 : 23.46kgm／1750rpm

參考售價 : 130.9 萬元

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