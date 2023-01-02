試車報告》HYUNDAI CUSTIN 移動小豪宅

根據統計，國內家庭組合三代同堂比率逾14％，車市每年有近5000台家用MPV的購買需求，反映出這類消費者在購車時，有更多考量關注在後座乘客。眼前這台HYUNDAI CUSTIN旗艦家旅的豪華配備在同級距中幾乎沒有對手。

豪華座艙尊榮享受

南陽實業為CUSTIN推出雙車型，GLT-A旗艦款售價132.9萬元、GLT-B VIP款售價146.9萬元，兩車最主要的差別就是在第二排座椅的功能上，GLT-B VIP款配置的是VIP皇家座椅，具備有十向電動調整功能並附有電動腿靠功能，在最大伸展的角度下，可以提供乘客有如被公主抱的平躺姿態，完全放鬆全身的緊張狀態。

第二排VIP皇家座椅是CUSTIN旗艦家旅越級挑戰的超豪華配備。圖／陳大任攝

儀表控台造型豪華大方，中央10.4吋多媒體整合系統是同級首見。圖／陳大任攝

除了提供乘客自由調整座椅的角度外，在座椅扶手內側還有4個快捷功能鍵，其中2個是已預設好的休閒與睡眠模式，另一個為標準模式，有如飛機在起飛、降落前要回復的模式一般，第四個按鍵可再為椅背的角度做微調，藉以調整到最合意的角度，同時，第二排兩張座椅還有通風與加熱功能，這在酷暑與寒冬時特別好用。

為了讓第二排乘客有更加尊榮的享受，在座椅前方（前座的椅背處）還設置活動小餐檯，下方有空調出風口、手機無線充電板、USB插孔及座椅通風/加熱調整按鍵、置杯架，上方大面積天窗提供絕佳採光與視野，車窗附加遮陽廉，阻擋斜照陽光、提升車內隱私。CUSTIN還提供感應式電動側滑門，GLT-B VIP款左右兩側門更具備此功能。

第三排通話功能。圖／陳大任攝 十向電動調整座椅。圖／陳大任攝

扶手內側快捷功鍵，一按到位。圖／陳大任攝 座椅集多功於一處。圖／陳大任攝

後窗附有大面積遮陽簾。圖／陳大任攝 前座椅背有小餐檯。圖／陳大任攝

提供4種駕馭模式

這次體驗雖然聚焦在第二排，但實際試駕卻能感受CUSTIN擁有不錯的操控性能，其1.5L渦輪增壓引擎搭配8速自排變速箱，擁有170ps/25.8kgm最大動力輸出，並提供Smart Drive Mode等4種駕馭模式，官方平均油耗值15km/L。此外，中控台10.4吋多媒體系統整合智慧行動娛樂如Apple CarPlay、衛星導航、SVM環景影像輔助；再加上SBW線傳式排檔配置，讓中央鞍座處增加不少置物空間，是相當貼心的設計，讓整輛車就像是個移動小豪宅。(中國時報 陳大任 )

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