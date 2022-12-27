豐田新車銷量 全球拚三連霸

日本豐田汽車集團2022年有望連續三年保持世界龍頭寶座。豐田今年1～11月全球新車銷量與去年同期持平，為956.5萬輛，比德國福斯汽車的742萬輛高出214萬輛。

包括大發工業和日野汽車在內的豐田集團12月26日發布的數據顯示，以北美為主的需求維持堅挺，11月全球銷量年增3.7％至884,112輛，連續四個月比去年同期上升。

福斯汽車銷量銳量主要是受到中國大陸封城、零組件供應和海上運輸的混亂的持續影響。甚至連德國北部沃爾夫斯堡的總部工廠運行都造成影響，致使銷量大幅下滑。

德國福斯汽車11月銷量成長9％，增至67萬輛。若要超過豐田、奪回龍頭，福斯12月銷量需要超過2022年月平均銷量的3倍。單是豐田汽車（豐田和Lexus品牌）就有望超過福斯。

以地區來看，豐田11月海外銷量增加4.4％至686,499輛。北美增加11.0％。中國受疫情蔓延導致銷售門市營業限制影響，銷量下滑18.4％。

另一方面，包括微型車在內的國內銷量年增1.0％至17萬2,462輛。

至於生產，11月豐田集團的全球產量為98萬2,552輛，較去年同期增加1.8％。全球產量連續四個月加長，並創11月的歷史同期新高。不過，部分原因是去年東南亞疫情蔓延、生產低迷的低基期效應。

其中豐田在北美11月產量增加5.9％。中國因新冠疫情導致零部件缺貨，產量下滑11.1％。

與去年相比，新冠疫情導致零部件採購困難的情況有所緩和。不過，半導體短缺導致生產受限，新車供不應求仍持續。集團11月國內產量減少2.1％，為36萬3,230輛。

今年前11個月，豐田集團的全球產量年增6.9％，至976.4萬輛。海外產量累計年增14.8％，為642.2萬輛。國內產量則累計減少5.5％，為334.1萬輛。

因半導體短缺，豐田在11月時將日本國內八家工廠11條生產線停產。此外宣布今年12月和2023年1月國內產量計畫也將進行調整。

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