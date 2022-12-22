試車報告》The All-New CUSTIN VIP款 尊榮駕馭 旗艦家旅

對準台灣車市對LMPV的熱烈需求，HYUNDAI汽車迅即導入亞洲戰略車種TheAll-New CUSTIN旗艦家旅，由於原廠有備而來，整體條件俱優，南陽實業也配合步調祭出雙車型策略：同步提供GLT-A旗艦款和GLT-B VIP款，試駕者為最頂級之All-New CUSTIN GLT-B VIP款。

試過許多MPV，望著The All-New CUSTIN，不得不感慨世代轉換之快之大。特別HYUNDAI崛起之迅猛，設計觀念已挑脫傳統，造型上格外強調前衛動感，車頭以黑鑽幾何水箱罩搭配LED鑽石頭燈及隱藏式LED日行燈，看起來就很有型；流線化車側線條一路延展至車尾的貫穿型LED尾燈，展現獨有氣派風采。

流線化車側線條帶出整車的優雅比例。圖／于模珉

10.4吋中控螢幕同級首見 人因數位座艙操作智能化

全新CUSTIN比過往MPV不僅更豪華，且因採人因數位座艙而更智能化。全彩駕駛儀表即內建4.2吋繁體中文顯示幕；精緻的緞面飾板控台上，賦予著同級首見之10.4吋多媒體中控螢幕，精心整合了Apple CarPlay、衛星導航和SVM環景影像。SVM煞是好用，試車過程雨很大，打開它，四周看得清楚無比，不論會車或停車都更安全。

人因數位座艙內之4.2吋駕駛儀表內建繁體中文顯示；精緻緞面飾板控台賦予同級首見10.4吋多媒體螢幕。圖／于模珉 0.4吋多媒體中控螢幕整合Apple CarPlay、衛星導航和SVM環景影像。打開SVM車身四周清楚無比，會車或停車都更安全。圖／于模珉

電動雙側滑門感應開啟很智慧 第二排皇家雙座很尊榮

試駕車所採頂級皮椅除了質感舒適度俱佳，駕駛座具8向電動調整附加熱／通風／記憶功能，右前座亦有4向電調功能。拍照前站在門邊，電動雙側滑門迅即感應開啟，超有科技感！試坐第二排VIP皇家座椅，該雙座具10向電調／通風／加熱功能還附電動腿靠，當場尊榮感倍增，而且提供標準／休閒／睡眠等多模式調整，相信會是此車重要賣點。全新CUSTIN因屬純正七人座定位，三代同堂家庭應

該很愛！3,055mm長軸距造就寬敞車室，第二排VIP雙座可做電動側移，乘員進出第三排座更為便利。此車本諸旗艦家旅車格，豪華雙天窗、智慧感應電動尾門當然都納入頂級標配。

試駕車特採頂級皮椅，駕駛座具8向電動調整附加熱／通風／記憶功能，右前座亦有4向電調功能。圖／于模珉 後座專屬加熱、通風控鍵、二個USB插孔及Qi無線充電座，圖中可見設在右前座側的座椅調整鍵。圖／于模珉 第二排VIP皇家雙座具10向電調／通風／加熱附電動腿靠，並提供標準／休閒／睡眠等多模式調整。試駕車標配感應式電動雙側滑門。圖／于模珉

3,055mm長軸距造就寬敞三排座車室。第二排雙座可做電動側移，乘員進出第三排座便利多多。圖／于模珉 第三排座具6／4分離設定，全部躺平足可納出超大的平整化置物空間。圖／于模珉

操駕樂趣媲美SUV 智駕科技已臻Level 2

全新CUSTIN搭載1.5升渦輪增壓引擎，最大馬力170匹，扭力高達25.8公斤米。平均油耗可達15km/L。圖／于模珉

動力搭載1.5升渦輪引擎，最大馬力170匹，扭力高達25.8公斤米，峰值調在最好用的1,500~4,000rpm中低轉速域，不論起步或再加速都很舒服，油門稍點勁道就來，樂趣破表；駕馭模式選擇鍵設在駕駛座右側，COMFORT模式儘管適切，但鍵入SPORT模式動力輸出更快更直接。車身剛性極佳，尤其懸吊傾角和阻尼都做了調整強化，行路質感細膩，操控亦媲美SUV。新車標配了HYUNDAI SmartSense先進安全科技，SCC智慧主動車距維持系統反應快且精準，全速域車道維持、車道偏移輔助／車道偏移警示等系統也都到位，其智駕科技已是標準Level 2。以The AllNew CUSTIN條件之優，對戰競品已然上看200萬級距。

流線化線條從車頭延展至車尾的貫穿型LED尾燈，展現獨有氣派風采。圖／于模珉

基本規格表

車型 : The All-New CUSTIN

引擎型式 : 直四汽油渦輪增壓

引擎排氣量 : 1,497c.c.

變速箱 : 8 速自排

最大馬力 : 170ps／5,500rpm

最大扭力 : 25.8kgm／1,500~4,000rpm

參考售價 : 146.9 萬元

延伸閱讀