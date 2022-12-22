試車報告》New Multivan Style車格倍升

福斯商旅全新世代「德國新創七人座」The All-New Multivan正式在台上市！這輛公開即獲獎無數，包括榮獲2022 Tow Car Awards「最實用車款」七人座商旅涵蓋New Multivan Life、New Multivan Style二款。試駕者為頂級的New Multivan Style。

必須說，這次The All-New Multivan可說徹頭徹尾大改！用「面貌一新」形容絕不為過。以前很強調一代代的造型傳承，這次則是完全強化整車流線感！特別從水箱護罩以連貫式鍍鉻橫條經大燈橫亙車身，接著以空力尾翼帶出俐落車尾。比起前幾代，New Multivan更顯優雅耐看，而且車格和配備等級也都倍增，外觀一大亮點是，全車系升級標配IQ.Light LED Matrix LED矩陣頭燈，內含光感應自動啟閉及全天候輔助照明（含角落照明）。要我說，這代Multivan賣相不只好，是極好。

豪華標配HUD抬頭顯示 車內裝備頂級又講究

坐進駕駛座，發現，視野更寬闊。靠著雙A柱及大面積三角窗，死角成功被壓抑。座艙明顯更趨數位化，10.25吋數位駕駛儀表搭配10吋多媒體鏡面觸控螢幕（含數位觸控列）讓控台看著就很奢華，兩個螢幕中間則設置線傳式排檔撥桿，很有科技感。另如含電熱功能三幅多功能方向盤、電子手煞車附Autohold、觸控式車艙照明、三區恆溫含空氣清淨、30色多模式氣氛燈、840W Harman Kardon環繞音響、手勢操作等全都是標配，New Multivan說是商旅，但試駕車已然是瞄準後座買家的LMPV。

座艙更具數位奢華氣息，10.25吋駕駛儀表搭配10吋觸控螢幕，中間則是設置線傳式排檔撥桿。圖／于模珉 10吋多媒體觸控螢幕賦予手勢操作功能，並支援Apple CarPlay/Android Auto智慧手機連結。圖／于模珉

雙色真皮前座具ergoComfort功能 第2、3排座可滑移或傾斜椅背

特地把車停在地下室，打開了雙電動滑門，地面立刻顯現迎賓照地燈，很有尊榮感。顯然座椅是新車最大升級重心，試駕車即特採Savona雙色皮椅，雙前座甚至賦予ergoComfort 12向電動通風功能；座椅採2-2-3設定，第2、3排座均兼有前後滑移／固定／椅背傾斜功能，而且為利於車主快速拆卸這次特別做了輕量化處理。另外，New Multivan Style車型還領先同級唯一標配了鷗翼式多功能桌，可一鍵自動升起展開左右桌面，也可在三排座之間自由前後移動或拆卸，不管家用或商用都更增便利性。

New Multivan採用2-2-3全獨立升級座椅設定，地板滑軌利於第二、三排座做獨立前後滑移。圖／于模珉 車內第2、3排座均可前後滑移、固定及做椅背傾斜，而且為便快速拆卸椅子都很輕量化。圖／于模珉

試駕的New Multivan Style特採Savona雙色皮椅，雙前座賦予ergoComfort 12向電動通風功能。圖／于模珉 New Multivan Style車型領先同級唯一標配鷗翼式多功能桌，可一鍵自動升起展開。圖／于模珉

32.6公斤米大扭力很強勁 同級唯一採主動底盤控制系統

動力搭載福斯集團最好用的2.0TSI渦輪引擎，最大馬力204匹，扭力高達32.6公斤米，峰值調在超好用的1,600~4,300rpm轉速域，且又搭配7速線傳式 DSG，換檔滑順又暢快，在宜蘭操駕可以感受其穩健行路性，因採MQB轎式底盤以及懸吊軟硬可依駕馭模式調整，其車身重心雖高，但整體駕馭感頗是俐落！這次改款亦因採用IQ.DRIVE系統而使智駕檔次跳升至Level 2！主、被動安全系統更是應有盡有。今年改款新車不少，New Multivan這次大改，力度到位，少見改出格局之作。

車尾搭載空氣力學尾翼讓車身造型更顯俐落耐看。尾門具電動啟閉上掀功能。圖／于模珉

基本規格表

車型 : New Multivan Style

動力型式 : 直四 TSI 汽油渦輪增壓

排氣量 : 1,984c.c.

變速箱 : 七速 DSG 線傳式雙離合器自手排

最大馬力 : 204ps／5,000~6,500rpm

最大扭力 : 32.6kgm／1,600~4,300rpm

參考售價 : 243.8 萬元起

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