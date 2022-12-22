試車報告》23年式New Kuga EcoBoost250 Vignale義式工藝魅力

對福特車款後多了個Vignale字樣，相信車迷跟我同樣好奇。這是Ford為滿足買家對車輛質感追求，特以源自義大利都靈所原創的精品品牌。像這次試駕之New Kuga EcoBoost250 Vignale，便特採專屬雙層次水箱罩、柔和多邊進氣壩、前霧燈框飾等精緻部件，並搭配LED單體投射頭燈、導光條日行燈及前霧燈；為強化細節，試駕車還賦予環車套件、金屬質感車頂架、鯊魚鰭天線、鍍鉻側窗飾條、多層次亮銀烤漆後保桿，以及鋁飾鍛面銘牌。就連胎圈也精選，特別選用20吋雙色切削鋁圈搭配德國馬牌PremiumContact 6運動胎，顯然著意塑造旗艦車款的尊榮感。

單體投射式頭燈、導光條日行燈、前霧燈全屬LED。頭燈組還內含智慧防眩遠光燈、主動轉向照明及AHB自動遠光燈。圖／于模珉 試駕車連胎圈也精選，特別採用20吋雙色切削鋁圈搭配德國馬牌PremiumContact 6運動胎。圖／于模珉

強調義式工藝質感 車內配備特重豪華氣息

進了車室是體會的另一開始。先是瞧見位置適中的HUD全彩抬頭顯示。坐上去，感覺舒服又貼身，試駕的New Kuga EcoBoost250因屬Vignale等級，車內均採頂級Windsor透氣皮椅，椅墊和椅背還用上了Arona六邊雙縫線打孔工法。環顧周遭，Urban木紋飾板、浮雕迎賓踏板、銀色車縫線腳踏墊等配件盡顯工藝美感。至於12.3吋全數位駕駛儀錶、8吋懸浮式全彩觸控螢幕、SYNC3娛樂通訊整合系統、B&O音響（10支揚聲器含ECS重低音）等都是豪華標配。

12.3吋全數位駕駛儀錶、8吋懸浮式觸控螢幕、SYNC3娛樂通訊整合系統、B&O音響等都是頂級標配。圖／于模珉

可滑移後座更增空間靈活度 採NVH旗艦套件靜肅性真好

後座因具前後滑移、椅背傾倒等功能，使得車內空間變換度大增。圖／于模珉 車內五座俱屬知名Windsor透氣皮椅，椅墊和椅背均採Arona六邊雙縫線打孔工法。圖／于模珉

後座完全打平可以納出超寬敞的置物空間。圖／于模珉

後座空間相當寬敞，尤其因為座位具前後滑移、椅背傾倒等功能，更使車內空間變換度大增，運用上亦可更靈活。還一個感覺是，行駛靜肅性真好，據知New Kuga除了整車密封優化及採用聲學隔音夾層前擋、一體式防水膜、引擎室吸音棉等靜音工程，試駕車更特採NVH旗艦套件，在前後艙配以專屬隔音墊，這種看不見的努力彌足珍貴。

2.0升渦輪引擎盡展性能魅力 可分離式智慧四驅更增安全性

New Kuga EcoBoost250搭載雙渦流渦輪增壓引擎，最大馬力250匹，扭力高達38.7公斤米，展現當今2.0升渦輪引擎的性能魅力。圖／于模珉

試駕的New Kuga EcoBoost250搭載雙渦流渦輪引擎，最大馬力250匹，扭力達到38.7公斤米，峰值調在 3,000rpm，必須說動力回饋很是強勁，再次感受了當今2.0升渦輪引擎的性能魅力，試駕車既標配有AWD可分離式智慧四驅，亦具標準、省油、運動、防滑、雪 地／沙地等五種行車模式，除了行車更穩健，透過模式選換還可因應各式路況，甚至一併連同轉向、動力輸出、換檔速度等用車屬性都可調節。當天在陽明山試駕遇到驟雨，又是上下坡，就都一切免驚。說真的， 新世代運動休旅當如是也。

試駕車賦予專屬環車套件、金屬質感車頂架、鯊魚鰭天線、鍍鉻側窗飾條及多層次亮銀烤漆後保桿。圖／于模珉

基本規格表

車型 : 23 年式 New Kuga EcoBoost250 Vignale

引擎型式 : 雙渦流汽油渦輪增壓

引擎排氣量 : 1,999c.c.

變速箱 : 7 速雙離合器自手排

最大馬力 : 250ps／5,500rpm

最大扭力 : 38.7kgm／3,000rpm

汰舊換新價 : 121.9 萬元

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