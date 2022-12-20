大型速克達熱鬧登場 YAMAHA AUGUR科技頭燈增加安全性

今年國內150-200cc級距速克達市場推陳出新，相當熱鬧，繼SYM發表MMBCU、KYMCO推出KRV MOTO 180後，YAMAHA日前發表造型相當前衛的AUGUR，轉向輔助頭燈、可變色溫頭燈是最大「亮點」，能帶給消費者全新騎乘體驗。

台灣山葉表示，因應智慧科技生活圈來臨，AUGUR正是以「智能旗艦」定位開發出的155cc速克達，造型上以簡潔、極具張力的曲面和精密的細節表現，加上全新機能星芒頭燈ICON設計，展現先進智慧的形象。其中轉向輔助頭燈，可在過彎傾斜車身時，自動觸發補光機能，並依傾角調整亮度，讓騎士在夜間過彎時增加路照範圍；可變色溫頭燈則會對應下雨、起霧等天候狀況，在非行駛狀態下，自由切換白、暖白燈色，提升行車安全。

三陽於8月發表SYM旗下CU系列第一個車款新世代跑旅「MMBCU」，MMB代表「Mamba曼巴」，和曼巴蛇一樣有長距離高速移動的特性，搭載SYM引以為傲的158cc R世代水冷引擎，但車輛調教為更適合長途騎乘、良好機能性的GT跑旅車款。此車曾創下上市僅10天累積超過2600張訂單，至今已交車達1.2萬台，成績亮眼。

光陽今年9月間亮相的KRV MOTO 180則以突破傳統造車框架，顛覆許多車迷的想像，採用獨家PTM傳動系統高效鍊條傳動，輔以運動調校與檔車操駕設定，讓其所搭載的175cc 4V水冷引擎輸出的強悍動力可以淋漓盡致的傳遞至驅動輪上，操控隨心所欲；特別的是環抱式MOTO檔車車架設定，打造出高剛性車體，賦予穩定的過彎感受。(中國時報 陳大任)

YAMAHA AUGUR強調高度智能與全新機能的結合，帶給消費者全新騎乘體驗，售價11萬8000元。圖／台灣山葉提供

YAMAHA AUGUR配置4.3吋全彩TFT智慧儀表。圖／台灣山葉提供 《Y-Connect TWN》App可直接在儀表呈現手機訊息，還包含許多Ride&Record功能。圖／台灣山葉提供 KYMCO KRV MOTO 180變色龍烤漆提供迷幻綠（見圖）、躁動紅、冷冽白等3色，圖為TCS版，11萬9800元。圖／光陽提供

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