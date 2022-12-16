趙正平購MG HS PHEV 享受滿滿回頭率

資深藝人趙正平最近換車，而且是話題正夯的國產MG HS PHEV。回顧過往不同生活階段擁有過的車輛，幾乎都是當時首選，這次新購愛車再度呼應他的好品味，他笑說，MG HS PHEV的外型超吸睛，開在路上可感受滿滿的回頭率。

趙正平21歲就擁有人生的第一台車Ford Sierra，此車在當年以空氣動力學設計外型，引起市場極大震撼，自己還改裝老一輩才知道《霹靂遊俠》李麥克座車「夥計」的車燈，讓車變得更炫。後來還接手過龍劭華的跑車，也買過打開運動休旅車風氣的指標車款Honda CR-V。

趙正平說，每個時代都有不同的流行與話題，現在環保議題當道，PHEV插電式混和動力車輛更是新趨勢，看到MG HS PHEV的價格不到120萬元，覺得不是很貴，就想搶先體驗一下油、電雙重動力的駕馭感。

為了購車，少不了先做功課。趙正平說，日常生活、工作範圍都在大台北地區，最常去中視、東森、三立、TVBS等電視台，往返這些地點的距離大概都在純電續航範圍內（官方純電續航里程72km），到林口的民視也有機會不用到油，即便電量用完，還有油可以用，這就是PHEV車輛的優點。

MG HS PHEV的動力模式多元，除了EV純電模式之外，還有AUTO智慧充電模式，並可再依不同行車狀態轉換高電量、中電量和AUTO等3種模式，主要的差別是引擎介入的時機點以及怠速時充電啟動的時機，趙正平坦言現在還在摸索當中，但讓人驚豔的是油電動力切換時並沒有什麼震動，很平順。

談到牽新車後的感想，趙正平說，MG HS PHEV的外型很吸睛，而且回頭率很高，開在路上都會被路人多看一眼，有些機車騎士還特別跟著車前後看。此外，這車的性價比可以打趴一堆對手，不只1.5L同級，也勝1.8L的車，如果以118.9萬近120萬元的價位帶來看，更不會輸150萬元以下的其他車款。(中國時報 陳大任)

趙正平很重視內裝質感，特別選擇冰峰白的配色。圖／羅永銘攝

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