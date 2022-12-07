試車報告》23年式MAZDA CX-5 25T AWD Signature質感掛帥

緊抓市場對休旅車強烈需求，MAZDA TAIWAN宣布導入2023年式CX-30／CX-5，就中主力的MAZDA CX-5車系就涵蓋七款之多（包括二款接單生產），試駕者為最頂級的MAZDA CX-5 25T AWD Signature。

再次試駕MAZDA CX-5，換成了全新23年式且是車系旗艦的CX-525 T AWD Signature，整體覺得裡裡外外盡是質感，也多了一輛中大型運動休旅的氣派感。由魂動之翼帶出的車頭和銳利大燈從葉子板向車側延伸出一條動感弧線，搭配19吋星芒分割鋁圈，整輛車看去展現獨有質感，最特別的是，試駕車以其鋯石棕車色，隨時都彷彿吸引著路人目光。新年式CX-5主要升級ALH智慧型頭燈，依車速和方向盤轉動可提供六種照射角度，既可減少照明死角，車速一快還會動態遮蔽光束以免來車駕駛太感刺眼，而當時速超過95km/h照射角度便跟著升高，讓前方視界更清晰，是個值得擁有的好裝備。

試駕車特採19吋星芒分割鋁合金輪圈。圖／于模珉 這個角度可瞧見鯊魚鰭式天線和後擾流尾翼。試駕車還標配Hands-free感應式電動尾門。圖／于模珉

全彩抬頭顯示推升駕馭質感 配備頂級又豐富

必須說，CX-5的投影式全彩抬頭顯示確實討喜！座艙內以精緻鍍鉻飾板飾條裝點的8吋中控資訊螢幕搭配多功能方向盤以及位在中央鞍座之MAZDA CONNECT多功能控制旋鈕，再加上Nappa真皮座椅、BOSE環繞音響、360°環景輔助和Hands-free感應式電動尾門，豪華駕馭質感的營造堪稱用心。此外，當然也支援Android Auto／Apple CarPlay智慧手機連結。

8吋中控資訊螢幕搭配設在中央鞍座之多功能控制旋鈕，同時以鍍鉻飾板和飾條裝點，讓整個座艙充滿精緻質感。 寬敞的後座空間，皮質座椅、飾板色調和鋯石棕車色很速配。圖／于模珉 BOSE環繞音響系統為全新23年式CX-5 25T AWD Signature的標配好物。圖／于模珉

峰值扭力高達42.8公斤米 i-ACTIV AWD智慧四驅有益操控性

動力搭載2.5升直四汽油渦輪引擎，最大馬力230匹，扭力高達42.8公斤米，峰值調在2000rpm，所以加速快又輕鬆；新世代渦輪引擎真的好用，不僅勁道足，也比自然進氣引擎更能兼顧節能表現。此車懸吊採前麥花臣後多連桿式，貼地性本就較佳，加上又標配i-ACTIV AWD智慧四驅，試車更可放心一飆，雖說休旅車重心較高側傾難免，但抑制良好，一路催速整體操控卻依然穩健。除了硬體質感好，連駕馭質感令滿意。

23年式CX-5全面搭載MRCC全速域主動車距控制巡航系統。圖／于模珉 試駕的CX-5 25T AWD搭載2.5升直四渦輪引擎，最大馬力230匹，峰值扭力則高達42.8公斤米。圖／于模珉

基本規格表

車型：MAZDA CX-5 25T AWD Signature

動力型式：SKYACTIV-­G直四汽油渦輪增壓

排氣量：2,488c.c.

變速箱：SKYACTIV-­DRIVE六速手自排附智駕模式

最大馬力：230ps／5,000rpm

最大扭力：42.8kgm／2,000rpm

參考售價：148.9萬元

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