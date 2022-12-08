試車報告》全新NISSAN KICKS旗艦版 踢中需求

NISSAN KICKS自2018上市至今年9月累計銷售已達57,874台，穩居小型跨界休旅冠軍！此番改款包括外型、安全、便利、動力全面升級，新車共有卓越版和旗艦版二款，試駕者為頂級的全新NISSAN KICKS旗艦版。

全新NISSAN KICKS這次改款計有四大面向，但其實動力算是大改，前代使用的1.5升引擎升級為1.6升高效汽油引擎，內中移植不少GT-R跑車科技，包含鏡面熔射缸孔技術，以及用熔射汽缸壁成膜取代傳統鑄鐵鋼套，以提升導熱效率並降低能量損失，同時採用最新雙氣門正時系統，使得馬力、扭力有感提升10%，其中馬力由124匹跳升成135匹，最大扭力則由15.0公斤米提升為16.7公斤米。把車開上路，起步反應更快，所搭配之X-CVT無段變速附Ds檔很match，加速換檔相當流暢；想來個中段再加速，排檔桿往下一推就來勁！車身的剛性挺好，這應和大幅援用UHSS超高剛性鋼材與ZONE BODY車體息息相關。動態試車不免要用到智駕系統，沒錯，就是NISSAN智行安全科技，這次改款一大福音是，新增了ICC智慧型全速域定速控制系統，原有主動全系統已夠完備，這次則是另外特增了同級唯一的PFCW超視距車輛追撞警示系統及P-IEB防追撞緊急剎車系統。

全新KICKS改換新引擎，馬力由124匹升級為135匹；扭力則由15.0公斤米提升成16.7公斤米。圖／于模珉

跑格化外觀更顯時尚動感 背門貫穿設計更具辨識度

全新KICKS外型做了大幅度更新，所採Double V-motion 大型鋼琴烤漆水箱罩上方是那全新NISSAN廠徽，搭配新款LED矩陣式頭燈，展現特有時尚動感氣息；車側最可感受其全車跑格，懸浮雙色車頂搭配17吋五幅切削鋁圈，就算靜止都充滿奔馳氣勢；車尾最大亮點是這次改採的一體化尾燈和背門一體貫穿設計，搭配大型擾流尾翼，讓車尾更具辨識度！

一體化尾燈和背門一體貫穿設計，讓車尾更具辨識度。圖／于模珉 試駕的全新KICKS旗艦版採用17吋五幅三叉切削鋁圈。圖／于模珉

懸浮雙色車頂、肌力鈑件、完美車身比例，全新NISSAN KICKS車側帥氣十足。圖／于模珉

俐落高質感控台操作很就手 AVM附MOD停車更安全

坐進車內，NISSAN自豪的專利3D體感紓壓皮椅很舒服；整個俐落控台以7吋數位駕駛儀錶搭配8吋X-media III智慧影音多媒體螢幕，操作很就手；控台係縫線及類皮革材質做鋪陳，質感令人滿意。提到8吋X-media III中控螢幕，功能上除了新增支援Apple Carplay & Android Auto連結，旗艦版還多了360度AVM環景顯影附MOD移動物體偵測系統，停車更增安全性！此外試駕車車為首輛導入EPKB電子駐剎車系統的國產車，還附有方便的Auto Hold。以KICKS既有名氣，又有這次改款加持，踢中需求，注定好賣！

7吋數位駕駛儀錶搭配8吋X-media III智慧影音多媒體螢幕烘托出的俐落控台；其上以縫線及類皮革材質做鋪陳，質感看得見。圖／于模珉 專利3D超體感紓壓皮椅仍是全新KICKS的專屬賣點。圖／于模珉

新增ICC智慧型全速域定速控制系統。圖／于模珉 深邃行李廂配合6／4分離式後座，置物空間更具變化性。圖／于模珉

基本規格表

車型：全新NISSAN KICKS旗艦版

動力型式：高效汽油自然進氣

排氣量：1,598c.c.

變速箱：X-CVT無段自動變速附Ds檔

最大馬力：135ps／6,300rpm

最大扭力：16.7kgm／4,000rpm

參考售價：83.5萬元起

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