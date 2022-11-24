試車報告》LEXUS RX 450h+旗艦版 旗艦駕乘 至尊跑旅

挾連續23年台灣中大型豪華SUV級距銷售冠軍身價，LEXUS第五代RX震撼公開，全車系涵蓋10等級，包括唯一汽油動力-RX 350有4款；RX 350h油電版三款；RX 450h+油電版二款，以及一款RX 500h F SPORT Performance。試駕車為LEXUS RX 450h+旗艦版。

受惠GA-K平台，全新RX車寬增加2.5公分，高度則降低1.5公分，車身比例極佳且更增跑格動感。圖／于模珉

全新LEXUS RX發表前造勢活動多，每次看都會發現設計精妙之處，且是越看越愛。先前的紡錘水箱罩已進化成Spindle Body紡錘型立體車身，引擎蓋折線、三眼式LED頭燈搭配漸層式格柵帶出全車的俐落科技感；轉向側面，哇，好帥的車身比例！車尾一大表徵是賦予LEXUS字母之貫穿式LED燈條和漸層式尾燈；尤其藉由外擴式輪拱、懸浮車頂和類Coupe小鴨尾設計，使全新RX明顯更增頂級跑旅氣息！

尾改採賦予LEXUS字母貫穿式LED燈條和漸層式尾燈；並以外擴輪拱、懸浮車頂、類Coupe小鴨尾設計，使全新RX更增頂級跑旅氣勢。圖／于模珉

TAZUNA駕駛座艙操作便捷 14吋資訊整合螢幕更易讀

坐在車內環視，HUD抬頭顯示橫亙在正前視野最適位置。全新RX特採TAZUNA全環繞駕駛座艙設計，使得控台上的儀表、14吋觸控螢幕及常用按鈕都圍繞在駕駛人觸手可及之處；車內所有皮質、御匠黑梣飾板、類金屬飾板亦都細緻無比，連觸感都考究；內建導航系統之14吋中控螢幕寬大又清晰，所有訊息都可在此讀取，並且同步支援Android Auto和無線Apple CarPlay。

因採TAZUNA全環繞駕駛座艙設計，使得控台儀表、14吋螢幕及常用按鈕都圍繞在駕駛人觸手可及之處。圖／于模珉 360度環景影像輔助系統作動迅速，行進中減速趨近前車就會顯示影像，讓駕駛人知所警惕。圖／于模珉

旗艦級頂級配備應有盡有 軸距加長造就超寬敞後座

以試駕車旗艦版身價，車內頂級配備應有盡有，舉凡E-Latch電子門把、數位後視鏡、Semi-Aniline雙前座10向電調皮椅、電動加熱方向盤、Mark Levinson Premium sound環繞音響附21支揚聲器／1800W數位擴大機、後座遮陽簾，乃至附電動調整+冷熱通風後座等全屬標配。拜軸距增加60mm之賜，後座超寬敞，從車內望向全景天窗灑落的一室敞亮，充分感受了屬於極致旗艦休旅才有的奢華。]

Semi-Aniline雙前座採用10向電動調整皮椅，多功能方向盤還附加熱功能。圖／于模珉 頂級細緻的皮質、御匠黑梣飾板、類金屬飾板之上，可見專屬後座遮陽簾。圖／于模珉 拜軸距增長60mm之賜，後座超寬敞。試駕車後座還附有電動調整+冷熱通風功能。圖／于模珉

強悍複合動力零百加速僅6.5秒 純電里程長達81公里

全新RX 450h+動力搭載2.5升引擎搭配永磁電動馬達，光僅引擎馬力和扭力值即達185匹及23.1公斤米，綜效馬力更高達309匹，0～100Km/h加速僅需6.5秒！特別此車扭力峰值調在3,200～3,700rpm這段稍踩油門扭力就到的轉速域，常用動力根本游刃有餘，何況其純電里程多達81公里，住在市區周遭上下班連油都耗不到，每天下班回家充個電就已夠用。另也試用了升級版的LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，經過大幅改良，納入了路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助、速限標誌辨識等功能，車速控制、車道變換/維持也因優化而更為smart。整體配備超頂級，駕乘更臻極致，綜效性能強悍，可充電，純電里程又長，放眼當今LSUV，LEXUS RX 450h+旗艦版允稱至尊優選。

全新RX 450h+綜效馬力高達309匹，零百加速僅需6.5秒！屬PHEV插電式油電設定的它純電里程長達81公里。圖／于模珉 車高降低，行李廂距地高也調降成790mm，行李廂深度則拉長達1,050mm。圖／于模珉

基本規格表

車型: LEXUS RX 450h+旗艦版

引擎型式: 2.5升自然進氣

引擎最大馬力: 185ps/6,000rpm

引擎最大扭力: 23.1kgm/3,200～3,700rpm

Hybrid驅動: 永磁電動馬達

HV電池型式:鋰離子電池

Hybrid系統最大性能輸出: 309ps

變速箱: Hybrid電子無段變速附6速手自排

PHEV純電行程: 81km

參考售價: 355萬元

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