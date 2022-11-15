VOLVO EX90科技大精進 Opel Mokka-e純電跨休旅 TESLA全家族亮相

電動車已成為全球車市焦點，VOLVO近日發表首款可供七人乘座的純電休旅EX90，在科技與安全層面上大幅精進；轉至國內，台灣意美引進SUBARU首款越野純電運動休旅SOLTERRA；歐吉汽車在發表Opel MOKKA的同時，也帶來純電跨休旅Mokka-e；TESLA自9月開放預購Model Y至今已累計上萬張訂單，將於12月5日開始交車。

VOLVO計畫每年一新車

VOLVO已宣示預計在2030年成為純電動汽車品牌，因此動作也越來越積極，且從EX90開始，每年將推出一款純電動新車。VOLVO全球CEO Jim Rowan表示，EX90純電血統交乘科技優化，是第一部真正由軟體定義的VOLVO汽車，單次充電行駛里程可達600km，並可與車主家中或其他的電子設備互聯，展現VOLVO未來在安全、環境永續、設計、個人化等願景。

歐吉汽車表示，Mokka-e搭載能輸出136hp／26.5kgm最大動力的高效永磁同步電動馬達，電池為50kWh，擁有最大續航里程達399km，使用CCS1充電規格100kw DC快速充電，只需要30分鐘就可以由0%充飽至80%，預售價139.9萬元，同步搭配限時優惠，享有4年不限里程延長保固。

VOLVO EX90結合數位鑰匙、5G服務、Google車載資訊娛樂系統等，提供更加直覺使用體驗。圖／VOLVO提供

TESLA明年破85座充點站

TESLA台灣日前於台北表演藝術中心球劇場舉辦「Tesla全新篇章」品牌派對，全家族產品Model S、3、X、Y等4款電動車齊聚亮相。最新款Model Y具備寬敞的休旅車空間，可輕鬆在五人座配置下容納超過3個大型行李箱外加3個登機箱與其他小型行李。安全性上更獲得NCAP與ANCAP等國際安全評測機構最高的五星 安全評級。

自2016年起，TESLA在台已累積超過2萬名車主，全台建置近60座超級充電站、超過300支超級充電座，明年目標突破全台85座站點。TESLA台灣總經理詹依宛表示，明年更將於新北市與台中市拓建Tesla Center服務體驗中心。(中國時報 陳大任)

TESLA S（左起）、3、X、Y 4款車型首次齊聚亮相。圖／TESLA提供

Opel Mokka-e電池50kWh，最大續航里程399km。圖／歐吉汽車提供 Opel Mokka全車系採用Detox極簡減壓座艙設計。圖／歐吉汽車提供

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