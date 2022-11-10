試車報告》Mercedes-Benz EQS 450+Pioneer豪奢駕乘

Mercedes-Benz推出採全新EVA電動平台打造的豪華房車EQS，包含EQS 450+Pioneer先鋒版及EQS 450+PREMIUM旗艦版，試駕者為Mercedes-Benz EQS 450+Pioneer先鋒版。

EQS作為Mercedes-Benz豪華電動房車，主力無疑擺在EQS 450+，試駕的EQS 450+Pioneer採永磁同步馬達搭配後輪驅動，最大馬力333匹，扭力則高達57.95公斤米，以這性能，加上電動馬達本然的直接和線性，其加速力道真是雄渾有勁。賓士底盤向來著有口碑，試駕車又精心配以電池組，底盤好到有如貼地，智慧化氣壓懸吊即使稍作劇烈操駕也平穩有加，這點肯定很討高端買家喜歡。

D Auto和ACC併用加大續航力 最大續航里程達770公里

試了EQS的回充模式，三種模式中一般D模式和過往油車差不多，電門踏板放開會減速但阻力不算大。但試駕車多了一套D Auto模式，會依前車距離與速限自動調節車速，在高速公路上啟動有如一般ACC，當然也可和正規ACC併用，反而有助提升續航里程。試駕車充電孔設在C柱後下方處，屬CCS1規格，據原廠數據使用DC快充約花15分鐘就可補足300km行駛里程。依照WLTP標準，試駕的EQS 450+最大續航里程可達770公里。

充電孔設在C柱後下方處，使用DC快充約花15分鐘就可補足300km行駛里程。圖／于模珉 全新EQS重視細節修飾和質感，這個角度即可感受整體奢華感。圖中可見此車採無窗框設計。圖／于模珉

全新EQS外觀設計和元素鋪陳還是賓士本格，最大差異在於傳統水箱罩沒了，變成整個護罩式面板賦予中央那大大的三芒星廠徽。試駕車還另加裝了AMG Line套件，車頭進氣壩更大，且雙側多了進氣鰭片，甚至還改用了21吋AMG多幅式鋁圈，更具剽悍跑格。

試駕車選配了AMG Line套件，車頭進氣壩更大，且雙側多了進氣鰭片。圖／于模珉

12.8吋中控螢幕很霸氣 車室用料考究超奢華

試駕車控台以12.3吋數位駕駛儀錶搭配12.8吋大型中控螢幕，滿是視覺衝擊。圖／于模珉

進了試駕車，一眼就瞧見12.3吋數位駕駛儀錶搭配12.8吋大型中控螢幕，視覺衝擊雖有，但相信見了Hyperscreen巨型螢幕，衝擊力當更加倍。我標題用豪奢形容，是因車室精緻到不行，用料很考究，包括許多高檔人工皮革，連觸感都很高級。其3,210mm超長軸距造就超寬敞後座，腳部可以盡情伸展；接著打開那前後座專屬玻璃天窗，腦海不禁浮現了後座買家的滿意神情。

霸氣十足且超清晰的12.8吋中央觸控螢幕。圖／于模珉

豪奢車室精緻到不行。3210mm超長軸距造就超寬敞後座；圖中可見大型前後座專屬玻璃天窗。圖／于模珉

過去已然試過賓士多代S-Class，靜肅性始終是原廠的一致追求，這次試駕純電EQS，只能說此車隔音之佳堪稱歷來之最。電動馬達本就低噪，此車風阻係數又僅0.20cd，加上車室隔音工程用心，EQS行駛安靜度著實讓人印象深刻！房車需求熱度正加速遞減，EQS想生存，只能盡其奢華之能事，這點就試駕的EQS 450+Pioneer來說起碼名符其實。

試駕車另外加裝了AMG Line套件，四輪改用21吋AMG多幅式鋁圈，更具剽悍跑格。圖／于模珉

基本規格表

車型：Mercedes-Benz EQS 450+Pioneer

動力型式：永磁同步電動馬達

最大馬力：333hp

最大扭力：57.95kg-m

純電行駛里程(WLTP) ：770公里

車載電池可用容量：107.8kWh

參考售價：553萬元

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