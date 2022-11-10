試車報告》BMW 128ti奔放豪情

迎合喜愛掀背性能車的熱血買家， BMW 1系列家族再添性能掀背生力軍，汎德汽車宣布導入全新BMW 128ti，全面升級豪華與舒適性配備，連120i Edition M及M135i xDrive配備也升級，這次試駕者為全新BMW 128ti。

若非瞭解這次試駕的全新BMW 128ti有著濃烈賽車淵源，就不會在上路時激發深深的心情悸動！BMW第一款ti係1963年推出的1800TI，已是賽車界一頁傳奇。BMW 1系列本就充滿跑格，這次針對全新BMW 128ti大舉搭載M Sport套件，像是在車頭即特採專屬紅色進氣壩飾條、紅色側裙、M空力套件及ti標記；車側鐫以M銘牌；而車尾則是賦予M擾流尾翼。看向車輪，哇，那18吋ti專屬鋁圈與紅色M煞車套件甚是惹眼，更增性能車氣息！

很平衡、比例超俐落的車側造型，圖中可見其專屬紅色側裙。圖／于模珉

18吋ti專屬鋁圈與紅色M煞車套件甚是惹眼，更增性能車氣息。圖／于模珉 車頭進氣壩特採專屬M紅色飾條及空力套件，看起來就很凶。圖／于模珉

有著M擾流尾翼和左右雙出排氣尾管的車尾貼地且滿是悍氣。圖／于模珉

跑格車室熱血奔放 全車配備豐富又頂級

跑格車室營造出更強烈熱血氛圍，除了儀錶台，中央扶手、腳踏墊均賦予紅色縫線與ti徽飾；M雙前座電動跑車座椅亦精心採用Dakota真皮，甚至，為滿足熱血駕馭需求，M運動化真皮方向盤（含換檔撥片）也施以ti專屬紅色縫線。配備鋪陳強調豪華豐富，除了由雙10.25吋數位儀錶與中央觸控螢幕構成全數位虛擬座艙，關乎駕馭質感至大的抬頭顯示，以及BMW智能衛星導航、無線智慧手機整合、智慧免鑰匙、環艙氣氛燈、豪華型雙區恆溫等皆屬標配。還有，因新年式BMW 1系列全車系一概升級電動啟閉尾門，試駕車自不例外。

10.25吋數位儀錶與中控螢幕構成全數位虛擬座艙。M運動化方向盤與中央扶手均賦予ti紅色縫線及標記。圖／于模珉 跑格車室營造強烈的熱血氛圍，隨處都可見專屬紅色縫線。圖／于模珉

40.8大扭力1,750rpm就迸發 特採M跑車化懸吊

不像許多歐系掀背慣採1.5升或1.6升渦輪引擎，BMW就是要奔放！試駕車搭載2.0 升Twin Power Turbo直四汽油引擎，最大馬力265匹，40.8公斤米扭力於1,750rpm即可迸發，0~100km／h加速僅6.1秒！為造就128ti駕控優勢，車重減輕了80公斤；並採專門調校M跑車化懸吊與運動化轉向系統，車身因此微降10mm；防傾桿做了剛性優化，還採用與M135i xDrive相同的Torsen前軸機械式限滑差速器，一般道路行進覺得底盤很沈很貼，在木柵山區嘗試做了劇烈操駕，彎道循跡表現很利，尤其催速同時還能聽聞ASD主動聲浪系統的浪音回饋，這趟試車，路程不算長，但爽度一百！

試駕車搭載2.0升TwinPower Turbo直四汽油引擎，馬力和扭力值各高達265匹及40.8公斤米，0~100km/h加速僅花6.1秒。圖／于模珉

基本規格表

車型：全新BMW 128ti

動力型式：汽油直四TwinPower Turbo

引擎排氣量：1,998c.c.

變速箱：Steptronic 運動化8 速手自排

最大馬力：265hp／4,750rpm

最大扭力：40.8kgm／1,750rpm

參考售價：214 萬元

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