試車報告》旗艦轎跑 舒適駕乘 Kia Stinger 3.3T GT AWD

為創造極致駕馭樂趣而生！融合Performance、Trendy Design、Pioneer Technology三大DNA之豪華旗艦轎跑KIA Stinger，重塑買家對Gran Turismo的認知。全新Kia Stinger涵蓋採2.5升渦輪引擎之GT-Line、GT二款，頂級款則為採雙渦輪引擎之3.3T GT，試駕車即是作為車系旗艦的Kia Stinger 3.3T GT AWD。 Stinger 為創造極致駕馭樂趣而生！融合Performance、Trendy Design、Pioneer Technology三大DNA之豪華旗艦轎跑KIA Stinger，重塑買家對Gran Turismo的認知。全新Kia Stinger涵蓋採2.5升渦輪引擎之GT-Line、GT二款，頂級款則為採雙渦輪引擎之3.3T GT，試駕車即是作為車系旗艦的Kia Stinger 3.3T GT AWD。

車側以優雅鈑件帶出整車專屬的Gran Turismo經典風格。圖／于模珉

這次試駕Kia Stinger 3.3T GT，知道它深植Gran Turismo理念，又以強悍性能馳名，內心在期待之餘更多了幾分敬畏！此車出自設計大師Peter Schreyer手筆，動力搭載3.3升雙渦輪引擎，馬力366匹，扭力高達52.0公斤米，峰值調在1300～4500rpm中低轉速域，0～100km／h加速僅需4.9秒！才稍重踩車即衝刺而出，底盤很沈，跑車化電子懸吊助攻，方向盤路感回饋很清晰；聽著引擎聲浪，直速、過彎、超車，紮實又迅捷，有如在街道馳進的準賽車。行車模式有五種，在郊區特別試了Sport模式附加的Launch control，感覺動能一次全給，熱血直衝腦門，已是超跑檔次！這趟試車市區、山區、高速路都一一跑遍，覺得不論座椅包覆性抑或乘坐舒適感都讓人滿意，車身貼地但坐久了卻還是很舒服，適合來一趟Grand Touring環台大壯遊。

DRIVE WiSE智駕系統標準Level 2 同級唯一BVM盲區顯影系統

試車過程也試了Kia Stinger標配的Level 2 DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，用得最多的當是SCC全速域智慧巡航控制系統，精準、俐落，充分領略自動駕駛的愉悅；作為旗艦轎跑，BCA盲區防撞主動煞車輔助、RCCA後方防撞主動煞車輔助、LFA全速域進階型車道維持輔助、FCA前方主動煞車輔助、FCW前方碰撞警示、LVDA前車駛離提醒、LDW車道偏移警示、LKA車道維持輔助、SEW後方來車防撞安全警示，以及同級唯一BVM盲區顯影輔助等先進系統全屬標配！就連主動安全系統都以豪華齊全取勝。

Level 2 DRIVE WiSE智慧安全輔助系統操作很直覺。圖中可見作動中的BVM盲區顯影系統。圖／于模珉 車內用料以鍍鉻、鋁合金、鋼琴烤漆等旗艦規格做精心配置。圖中觸控螢幕已支援鏡射Apple CarPlay。圖／于模珉

霸氣前衛盡展侵略氣勢 雄渾霸氣車尾很吸睛

跑車總是強調霸氣，但Kia Stinger卻多了濃烈的前衛美學與動感跑格，專屬虎式水箱罩結合Tiger Eye Line LED頭燈展現侵略氣勢！接著由優雅鈑件帶出整車的GT風格；從其19吋雙色鋁圈看向嶄新的貫穿式LED刀鋒尾燈及左右雙出尾管，全然的雄渾霸氣，很吸睛。

嶄新的貫穿式LED刀鋒尾燈及左右雙出尾管，展現特有雄渾霸氣，讓車尾更吸睛。圖／于模珉 19吋雙色跑格胎圈賦予紅色卡鉗。圖／于模珉

配備頂級營造專屬奢華 Nappa麂皮與紅色縫線超速配

進入座艙，一眼瞧見抬頭顯示。控台以7吋數位駕駛儀錶搭配8吋懸浮式觸控螢幕，再加上採Apple CarPlay／Android Auto無線連接及頂級Harmon／Kardon環場音響，營造出一室的奢華！車內用料以鍍鉻、鋁合金、鋼琴烤漆等旗艦規格精心配置，試駕車還特採跑格化套件，以Nappa麂皮搭配紅色安全帶與紅色縫線。車內處處精緻，質感極佳，完全切中Kia Stinger的旗艦轎跑風範。

Kia Stinger 3.3T GT搭載3.3升雙渦輪引擎，馬力366匹，扭力高達52.0公斤米，0～100km／h加速僅花4.9秒。圖／于模珉 車內用料均採高質感規格，包括特採跑格化套件，以Nappa麂皮搭配紅色安全帶與紅色縫線。圖／于模珉 麂皮／紅色縫線搭配鍍鉻門把很精緻。圖中可見Harmon／Kardon環場音響揚聲器。圖／于模珉

基本規格表

車型：全新Kia Stinger 3.3T GT

引擎型式：V型6缸汽油雙渦輪增壓

引擎排氣量：3,342c.c.

變速箱：8速手自排

最大馬力：366hp／6,000rpm

最大扭力：52.0kgm／1,300~4,500rpm

參考售價：232.9萬元

延伸閱讀