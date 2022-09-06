迎接電動車時代 SKODA VISION 7S亮相 Kia EV9純電SUV終極測試

迎接電動車時代來臨，各大汽車廠從不同面向發展，不僅是產品推陳出新，也有些直接從企業標識著手。kia去年宣布新的品牌核心精神與品牌標誌，很快地，最新一代的EV9純電SUV正如火如荼進行測試，要在明年上市；SKODA也於日前發表全新世代純電概念車VISION 7S的同時，透露將以全新的設計語言、標誌和企業形象打造全新的品牌標識。

翼箭翅膀微變化

SKODA自1895年創建至今127年，品牌標誌演進也歷經7次，最新的品牌標誌又回到1925年的平面風格，但顏色換上更具未來感的綠色，翼箭符號的翅膀也有些微變化。至於識別用色則採用Emerald Green與Electric Green兩種不同的綠色調，因為有許多受訪者很容易將這些顏色與生態、可持續性和電動汽車聯繫起來，全新企業識別將從2024年出現在新車型上。

VISION 7S可說是SKODA對於七人座運動休旅車的全新定義，車艙內有Driving與Relaxing兩種使用情境，在Driving模式時，所有控制裝置都處於駕駛者觸手可及的理想位置，中央14.6吋觸控螢幕為垂直方向，可提供實用的資訊顯示布局。而在充電或停車時，只需輕觸中控台上的按鈕即可進入Relaxing模式。

在Relaxing模式裡，車艙會以一種優雅的同步運動轉變，包括方向盤和儀表會向後滑動，以及第一排座椅向內旋轉並傾斜，藉此創造出額外的空間，由於所有座位都是向中央傾斜的，而且屏幕也會旋轉為水平位置，因此乘客們都可以一起享受更舒適的坐姿和觀賞影音娛樂的視野。

SKODA品牌圖案自1895年至今已歷經第七次演進。圖／SKODA提供

SKODA新品牌識別採取Emerald Green與Electric Green兩種綠色調，並自2024年用於新推出的車型上。圖／SKODA提供 兒童座椅位置安裝在中央鞍座並與行駛方向相反，可與第二排乘客面對面互動。圖／SKODA提供

後車頂區域內嵌的攝影機可將孩子的影像傳送到前方中控台螢幕。圖／SKODA提供

兒童座椅置中央

讓人驚豔的是兒童座椅位置打破現行觀念，設計師將它固定在中控台延伸至第二排座椅的中央鞍座上，兒童座椅的方向為面朝後，與行駛方向相反，除了讓孩子得到最佳保護，第二排的乘客也可以隨時給予關注。此外，後車頂內嵌的攝影機還可將孩子的影像傳送至中控台顯示器，讓前排乘客也可以隨時看到後方小孩的狀態。

Kia去年宣布以「Movement that inspires移動．啟發人心」為品牌核心精神，並從產品、通路、銷售、售後服務與消費者體驗等全面革新，獲得不錯的市場回應。

以國內總代理台灣森那美起亞的表現為例，8月乘用車和商用車合計訂單總數超過1060張，較去年同期成長高達115％，其中Sportage更一舉躍升為8月Top 10十大熱銷非豪華品牌進口休旅車。

日前Kia也再度釋出預計明年上市的新世代純電運動休旅車EV9 SUV已進行到最終的嚴格測試，包括在各種地形、路面及路況，甚至讓EV9在四輪驅動爬坡和崎嶇地形賽道上進行艱苦的驗證程序，以及經由深水、涉水測試來確保即使在最具挑戰性的條件下，EV9 SUV也能獲得最大的可靠性。(中國時報 陳大任)

Kia新一代EV9純電SUV進行上市前最終嚴格測試，如圖可見其平穩的行路性。圖／Kia提供

Kia去年11月發表的Concept EV9外觀造型。圖／Kia提供 Kia Concept EV9提出多種車室空間的使用情境。圖／Kia提供

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