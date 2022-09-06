電動車時代 充電站服務搶先布局

全球正朝向交通載具由燃油車轉換為電動車的趨勢，充電設施是重要指標，在業界除了車廠之外，還有更多充電服務業者搶進，現正處於各種不同規格積極布局的時代，其中高速充電已成為新戰場，華城電能EVALUE於7月13日於內湖推出480kW充電樁；U-POWER旭電馳科研宣布本月12日於台南啟用720kW充電樁。另外，BMW i高速充電網亦已於全台設立10座BMW i高速充電站。

U-POWER旭電馳科研表示，充電速度是使用電動車裡相當重要的一環，其會受到充電功率的影響，而充電功率的高低會取決於多樣因素的組合，包含電動車本身電池支援電壓、電池工作溫度、原廠電池管理系統設計、環境溫度、以及充電設備可提供功率等等。

U-POWER旭電馳科研的營運採取布設至少每站為360kW高功率起跳的超高速充電站點，以即將開幕的臺南裕農站為例，該站擁有最高720kW功率，全站共配置4支可支援超高速充電體驗液冷槍（500A），同時支援CCS 1及CCS 2兩種充電規格，讓單一車輛於站點獨享可達最高360kW，實現不打折的原廠充電功率。

台灣奧迪與Noodoe、EVOASIS、TAIL特爾電力、台泥儲能NHΩA.TCC與EVALUE等夥伴合作串聯Audi極速充電，車主已可於全台73個DC快充據點、385個AC慢充據點進行充電服務，最新發展則攜手EVOASIS啟動台東Audi首座極速充電站（180kW）。BMW總代理汎德與全台經銷商規畫建置14座BMW i高速充電站，目前已完成10座。另外，台灣捷豹路虎與中興電工iCharging合作，即日起入主Jaguar I-PACE即贈3萬元充電金，不僅可至iCharging全台快充站充電，亦能在國道超充站享有全額充電金折抵，享受高速公路0元充電服務。(中國時報 陳大任)

台灣捷豹路虎與中興電工iCharging合作，提供Jaguar I-PACE充電優惠。圖／中興電工提供

BMW總代理汎德已完成10座BMW i直流高速充電站。圖／汎德提供

台灣奧迪聯手EVOASIS建置首座東台灣Audi極速充電站。圖／台灣奧迪提供

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