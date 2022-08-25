試車報告》SYM新世代跑旅MMBCU 強悍如曼巴蛇

SYM為了因應不同消費族群使用需求，近幾年新車一台接著一台發表，自2018年起推出BT旗艦系列，接著Fiddle時尚復古系列、4MICA多功能車款、全新迪爵國民神車等陸續上市。上周發表全新的產品線「CU」系列，並推出首款車「MMBCU」，帶來更有趣味的騎乘體驗。

據SYM的規畫，「CU」系列名稱的來由是分別取自「跨界Crossover」與「獨特UNIQUE」，在車型的設計上更加考量於騎士生活體驗需求，且著重於更適合於長途騎乘與良好的機能性，有如汽車界的GT跑車一般，在SYM的車系中，從人因工程、創新、機能平衡等面向打造出GT跑旅車款。

長途騎乘高速移動

MMBCU車名中的「MMB」代表「Mamba曼巴」，因為曼巴蛇具有長距離高速移動的特性，廠方藉由這樣的元素來凸顯MMBCU的商品定位。在視覺上，車體多處融合有曼巴蛇的生物特徵，例如車頭呈現曼巴獵食時張嘴的模樣，腳踏空間的車殼有如蛇腹的咬花紋路，車側兩旁烤漆件則展現出立體蛇鱗咬花刻紋。

在性能面向上，MMBCU配置品牌最引以為傲的158c.c. R世代水冷引擎，同時透過CVT傳動設定調整，在保有充足加速性能的同時，降低各速域的巡航轉速，提升騎乘時的靜肅性及續航力。此外，同時搭載最新的BOSCH 10 ABS防鎖死煞車系統、TCS循跡防滑系統，一方面可避免惡劣路況所造成打滑，二來在緊急重煞車產生前後輪速差時，TCS也會透過退引擎點火角的方式輔助減速，讓騎士更安穩的煞停。

座椅平緩適合雙載

實際試騎，最有感的就是使用高密度泡綿製作的座椅，外型較DRGBT（SYM旗下定位適合單人騎乘、強調操控樂趣的車型）階梯式座椅平緩、適合雙載，而且坐起來除了舒適外，受惠於腳踏空間前方增加斜45度休息區，讓雙腳可以更輕鬆的向前踩踏，再加上把手位置也較DRGBT拉高，使得整個坐姿更為放鬆，能有效降低長途騎乘的疲勞感。

MMBCU正主打上市首購價11萬元起（不含牌險，已扣除購車金），月底前再享購車金3000元（直扣）、36期0利率、鋼鐵險、環島特仕安全帽等首購好禮4重送。(中國時報 陳大任)

雙電控安全BOSCH 10 ABS、TCS系統。圖／陳大任攝 儀表為單色高對比畫面，方便閱讀。圖／陳大任攝 前置物區可放置飲料，上方有USB充電孔。圖／陳大任攝

28L置物箱可同時擺放全罩及半罩安全帽。圖／陳大任攝 前方腳踏空間增加斜45度舒壓休息區。圖／陳大任攝 分離式LED尾燈，具高亮度、高識別度。圖／陳大任攝

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