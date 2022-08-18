試車報告》ALL-NEW INFINITI QX55精緻搶眼

豪華跨界休旅果然深受多金買家歡迎！日系豪華跑旅ALL-NEW INFINITI QX55公開預售隨即引發訂購熱潮，首批預售80台迅即搶購一空，累計接單更已逾百張，INFINITI TAIWAN正積極向原廠爭取。這次試駕車正是這輛熱血跑旅，且車色還是加價選購才有的獵日紅。

體驗ALL-NEW INFINITI QX55之超進化動力當然是這次試駕重點。必須特別一提的是，試駕車所採2.0升VC-Turbo可變壓縮比渦輪增壓引擎為「車壇首見」，最大馬力達268匹，扭力則高 38.77公斤米，搭配XTRONIC CVT無段變速和標配之AWD智慧四驅系統，不論起步或加速均極暢快滑顺，尤其拜近40公斤米大扭力之賜，中段之後再加速超來勁，儘管休旅車重心稍微偏高，但操控堪稱犀利，側傾抑制良好，最主要，這顆新世代引擎內有了主動式引擎抗震阻尼器，能有效抑制引擎振動與噪音，因此除了勁道強悍之外，運轉靜肅性也比同級車優。

「車壇首見」2.0升VC-Turbo可變壓縮比渦輪增壓引擎，最大馬力268匹，最大扭力高達38.77公斤米。圖／于模珉

日式外觀大膽又時尚 琴鍵式尾燈展現流線跑格

試駕全INFINITI QX55，不免回想起也曾叱吒一時的FX車系，但很明顯地，融入日式工藝美學之全新QX55更為精鍊和豪華，車頭特以源自日本摺紙工藝之格柵雙弓式水箱護罩，展現專屬的crossover coupe風格；為了營造豪華質感，立體雕塑尾門特採內含45顆LED燈之數位琴鍵尾燈組，從車尾看去，特別能感受此車的時尚大膽跑格。

車側至車尾採流線湧浪式設計，搭配20吋劍影鋁圈展現專屬外觀美學！離開，車子即自動鎖門。圖／于模珉 6／4分離後座全躺平後行李廂空間可一舉擴增至 1,531公升。圖／于模珉

車室鋪陳豐富奢華 ANC降噪控制讓座艙很安靜

進入車室，一眼就瞧見HUD全彩抬頭顯示幕，搭配InTouch雙螢幕主控台，奢華氣息為之倍增！Semi-Aniline皮椅很精緻，包覆性也極佳；中央鞍座上無論真皮包覆電子線傳排檔座或INFINITI Drive控制旋鈕觸感細緻，操控亦更直覺。INFINITI向來愛用BOSE音響，這次更特採16支BOSE Performance揚聲器，更增車室的獨到奢華感。試車過程一大印象是，這車超安靜，原來是內建了ANC主動車艙降噪控制系統，很有心！考慮跨界豪旅用車需求，後座和置物空間設計相當講究，不只側重舒適性，後座還可做10段傾斜角度調整，還可前後滑移15公分！後座全躺平後行李廂空間可一舉擴增至1,531公升！奢華、精緻、舒適，這趟試駕真心感受了ALL-NEW INFINITI QX55的極致快意。

高質感皮木內門板賦予BOSE Performance頂級揚聲器。圖／于模珉 InTouch雙螢幕主控台帶出車室奢華氣息，電子線傳排檔與INFINITI Drive控制旋鈕使操控更直覺。圖／于模珉 高質感皮質包覆三幅方向盤駕馭智駕系統格外得心應手。圖／于模珉

從車尾看去，更能感受全新INFINITI QX55的時尚大膽跑格。圖／于模珉

基本規格表

車型 : ALL-NEW INFINITI QX55

動力型式 : VC-Turbo 直四可變壓縮比渦輪增壓

引擎排氣量 : 1,997c.c.

變速箱 : XTRONIC CVT 8 速手自排

最大馬力 : 268hp／5,600rpm

最大扭力 : 38.77kgm／4,400rpm

參考售價 : 249 萬元

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