試車報告》極致Fun Car TOYOTA GR 86熱血駕馭

TOYOTA近年積極開發高性能車款，簡單說就是準房車賽用車，但卻可供車主日常使用，繼GR Supra、GR Yaris之後，全新GR 86也堂堂問世，使GR Family產品線更趨多元。這次和泰汽車導入全新GR 86變速箱區分6AT自排款和6MT手排款，試駕者為GR 86 6速自排款。

試駕賽車級的全新TOYOTA GR 86，當然要先感受熱血澎湃的激情！GR 86換了FA24引擎，排量提升為2.4升，缸徑更大，最高馬力跳升至234匹，最大扭力則是拉抬至25.5公斤米，峰值更調至3,700rpm即可湧現，扭力比前代一舉提高了22%！實際上路，直接感受是，在中、低轉速域就算normal駕馭模式都勁道滿滿，不論起步或50km／h再加速，車輛都是衝刺架勢，而且，引擎聲浪如影隨形伴隨，這感覺甚是過癮！這顆引擎即使搭配6速手自排，0至100km/h加速也僅花6.9秒！甚至比前代快了1.3秒。

GR 86改換2.4升引擎，最高馬力升至234匹，扭力高達25.5公斤米，0至100km／h加速僅需6.9秒。圖／于模珉

引擎底盤設計均屬操控本位 車輛駕馭精準犀利

論操控，後驅TOYOTA 86本就很強，引擎採水平對臥亦屬操控優先，基本上，前麥花臣/後獨立雙A臂這套配置便有利動態貼地，這次改款則是包括結構、參數都做了調校，特別後輪無論減震筒阻尼和彈簧係數都強化了，連副車架強度也一併提升。在木柵山路做了幾趟劇烈操駕，明顯感覺GR 86操控回饋相當犀利，尤其駕馭導向的此車還標配Torsen後軸限滑差速器，會主動控制後輪轉速差，讓操控提升同時循跡性亦更為精準。

大量採鋁合金材質 抗扭剛性比前代提高50%

必須說，GR 86的車體剛性太棒了。引擎蓋、車頂、前葉子板都特採鋁合金，既抑制了車重，亦讓操控反應能更輕巧靈敏；還有，除了1,500Mpa鋼材搭載率提升使車架強度更高，連車身焊點數也大增，這使GR 86車身剛性比前代一舉拉高了50%，車體抗扭曲性提高自然有利車輛操控，這是鐵律。拍照空檔打開了引擎蓋，立刻瞧見其追加採用的左右三角幾何拉桿，說它是準賽車絕沒吹捧，全新GR 86已是如假包換的街道賽車。

修長車身跑車格局 車側車尾俱展強悍霸氣

GR 86車身規格比前代明顯提升，車高略增，車長則是拉大了25mm，從側面看，整輛車變得更修長，比例更好，已是台低重心的後驅跑車格局！低伸的車頭以俐落頭燈搭配光條定位燈，加上下氣壩內含空力鰭片和導流孔，空力表現更上乘；正因賦予後驅跑車定位，GR 86以其側擾流孔、外擴式鈑件乃至10幅18吋霧黑鋁圈，都很恰如其份地為它營造出專屬跑格；車尾更斐然可觀，以著鴨尾式尾翼搭配雙艇式下擾流飾板及左右雙出大砲排氣管，寬闊、貼地，從正後方直視GR 86，輕易就可感受這車的強悍霸氣！

白色車身搭配10幅18吋霧黑鋁圈，神秘又剽悍。圖／于模珉 GR 86方型水箱護罩內採G字型格柵，在在均為強化GR品牌識別。圖／于模珉

鴨尾式尾翼恰如其份為GR 86營造出專屬跑格。圖／于模珉 雙艇式下擾流飾板搭配左右雙出大砲排氣管，展現GR 86的強悍霸氣。圖／于模珉

水平控台駕駛視野開闊 駕駛儀錶滿足各駕駛情境需求

坐進GR 86車內，第一感覺是，新車較前代明顯進化，水平式控台讓駕駛視野變很開闊；儀表板也變得更大更易讀，7吋全彩數位駕駛儀錶搭配8吋影音主機，座艙質感比前代倍數提升！按下鐫有GR logo引擎按鈕，專屬的GR開機畫面撲面而來，超有儀式感！提到大尺吋的數位駕駛儀表，這是擁有此車的一大價值所在，一旦車主鍵入Sport運動模式，所有劇烈操駕時必然要知道的G值、扭力曲線通通都會呈現；而若鍵入Track賽道模式，甚至就連機油油溫或圈速也都能隨時顯示，以滿足車主各式駕駛情境需求，這是另一番駕馭樂趣泉源。

水平式控台讓駕駛視野變很開闊；7吋全彩數位駕駛儀錶搭配8吋影音主機，座艙質感比前代以倍數提升。圖／于模珉

三幅方向盤上有著GR logo；大尺吋數位駕駛儀表以快速車輛運轉資訊顯示，滿足車主各式駕駛情境需求。圖／于模珉 GR 86這次新採的8吋螢幕影音主機。 ↑圖／于模珉 駕馭模式按鍵位在排檔座後方，操縱很就手。圖／于模珉

車內用料考究向豪車看齊 空間應用彈性大幅提升

還有，車內材質運用也有向豪華跑車看齊意味。例如大方採用大面積真皮與類麂皮包覆，有形無形間使座艙價值感跟著倍增。至於此車的軸距儘管只微幅加長5mm，但透過工程部門精心設計，空間應用的彈性和機能性也都提升了，譬如將後排躺平，除可直向擺進2組高爾夫球袋，然而若是開去參加賽車活動，卻也可以輕易放進4條輪胎。

車內大方採用真皮與類麂皮包覆，使得座艙價值感跟著倍增。圖／于模珉 紅色縫線座椅和大量紅色飾板，烘托GR 86的熱血本色。圖／于模珉

GR 86車高略增，車身加長25mm，整輛車變得更修長，比例更好。圖／于模珉

無窗框設定本就是跑車的基本風格。圖／于模珉 GR 86標配之RVC倒車影像輔助系統。圖／于模珉 跑車必有的金屬踏板。圖／于模珉

安全防護更趨極致 先進安全系統最高27項

既是性能至上的跑車本位，全新GR 86的安全防護自也更趨極致！數了數，此車採用的先進安全系統最高達27項，除了標配7 SRS氣囊，更特採與TSS 2.0相仿的EyeSight主動安全防護系統；值得一提的是，就中即新增了BSM盲區偵測警示、RCTA後方車側警示、PKSB低速防碰撞輔助等高階系統，還另包含LVSA前車駛離提醒、RVC倒車影像輔助、TPMS胎壓偵測附四輪獨立顯示。賽車本格，卻也能滿足日常用車所需，試完全新GR 86有個強烈感想：真的好想擁有！

側後方看去，GR 86的街道賽車跑格表露無遺。圖／于模珉側後方看去，GR 86的街道賽車跑格表露無遺。圖／于模珉

基本規格表

車型 : TOYOTA GR 86

動力型式 : 水平對臥汽油 4 缸自然進氣 排

氣量 : 2,387c.c.

變速箱 : 6 速手自排

最大馬力 : 234ps/7,000rpm

最大扭力 : 25.5kgm/3,700rpm

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