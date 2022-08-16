電動新車報到 先訂先享受

全球車市受到疫情影響，各家車廠供應情況時好時壞，部分車款預計上市的時程也受到影響，不只是燃油車，電動車也有類似情況，有些暫停接單，有些提前開放預購，但是不管如何，目前最夯的話題就是想買車趕快訂，先買先享受。

Mercedes-EQ大軍預購起跑

電動車是今年最夯的車種，幾乎所有新車一發表就完售，例如MINI總代理汎德在2月推出MINI Electric純電掀背線上預購專案，首批50台配額秒殺，目前正爭取第二波配額；裕隆日產本月宣布2023年式NISSAN LEAF開放預售，將導入40kWh輕旅版及62kWh長程勁化版兩款，預售期間下訂再享2.5萬配件金、AC交流家用充電設備（含安裝）、1年免費DC快充使用等總價值高達8萬元的優惠。

台灣賓士也於日前宣布，預計第四季陸續推出Mercedes-EQ電動車品牌下的EQA、EQB和EQE等3款全新車型開放預售，EQA 250預售價218萬元起、EQB 300 4MATIC預售價268萬元起、EQE 300預售價330萬元起；Mercedes-AMG旗下EQE 43 4MATIC預售價486萬元起，同時也預告將於明年陸續引進其他電動車型SUV車款，並啟動性能子品牌AMG的電動化，帶給消費者更多豪華電動車選擇。

BMW i系列陣容更全面

BMW總代理汎德則表示，今年上半年BMW集團於全球售出7萬5891輛純電車款，較去年大幅成長110.3％，顯示出消費者對於BMW電動車的喜愛，至於台灣市場，不僅以最快速度導入全新BMW iX與i4等跨世代電能車款，並已規畫導入全新BMW i7與BMW iX1，讓BMW i電動車產品陣容更為全面。(中國時報 陳大任)

2023年式NISSAN LEAF輕旅版預售價125.9萬元，長程勁化版預售價139.9萬元。圖／裕隆日產提供

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