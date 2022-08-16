日本二手豐田汽車 飆到比全新貴

日本的部分豐田中古車價格超過新車，原因是未交貨訂單在日本國內約為100萬輛，達到國內年生產計畫（300萬輛）的三分之一。熱門休旅車Land Cruiser交車要等四年以上，致使二手車賣價達到新車的2.3倍。

中古車網站營運商Proto Corp資料顯示，今年7月底2022年版Land Cruiser ZX中古車在日本的中間價約1,705萬日圓，達到廠商建議零售價（汽油車為730萬日圓）的2.3倍。

名古屋中古車經銷商Goodspeed主任松井表示：「日本國內稀有車款及熱門車款的中古車常見價格飆漲，但我從來看過這麼多款中古車全面漲價。」

除了熱門休旅車Land Cruiser之外，豐田旗下最大型的多功能休旅車品牌Alphard中古車價格也在近日飆漲，例如2021年版Executive Lounge S中間價就在7月底漲至825萬日圓，高於新車價格的775萬日圓。

豐田旗下Harrier及Corolla Cross等其他品牌中古車價格也高過新車價格，原因不外乎是現在想買新車動輒要等上數月甚至是數年，令許多消費者寧願花更多錢買車齡不高的中古車。

目前豐田在日本的未交車訂單量高達100萬輛，相當於國內年產量的三分之一。以Land Cruiser這類熱門車款為例，交車要等四年以上，其他休旅車交車也要等上一年左右。

松井表示，全球晶片缺貨以及今年初上海疫情造成廠房停工對豐田供應鏈的衝擊猶存，再加上海外買主對豐田中古車的需求火熱，導致中古車的價格，愈飆愈高。

近年來許多日廠的中古車因話題性強而不斷被炒高價格，例如鈴木汽車熱門四輪傳動越野車Jimny中古車價格已超越新車價，但豐田中古車向來以價格穩定著名，以致最近這波因新車大缺貨而造成的中古車漲價潮格外引人注目。

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