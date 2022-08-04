試車報告》The New T-Roc 280 TSI Style Design最強入門

Volkswagen The New T-Roc問世，新車款主要涵蓋280 TSI Style Design、330TSI R-Line Performance、The T-Roc R等三款，試駕者為280 TSI Style Design。

上次試駕的The New T-Roc 330 TSI R-Line Performance動力係採2.0升TSI渦輪增壓引擎，這次改試280TSI Style Design，還是TSI渦輪增壓但排量降成1.5升，實際上路，以其150匹最大馬力，以及也算高檔之25.5公斤米扭力，帶動降成1,347公斤車重，整體動能表現毫沒無力感，kick-down很來勁，主要這顆1.5升TSI引擎扭力峰值調在最適的1,500～3,500rpm中低轉速域，也一樣搭配七速DSG雙離合器自手排，操縱起來得心應手，拉轉也快，尤其0～100km/h加速亦僅8.6秒！

性能操控依然講究 IQ.DRIVE智駕輔助照樣標配

以入門款能有這般性能實力，加上後輪所採輕量化扭力樑也能兼顧貼地性，相信買家會深感受用，這顆引擎用得好，光憑這點，試駕車就已足夠立於不敗之地。值得誇讚的是，試駕車雖屬入門款，但安全不減碼，Level 2等級IQ.DRIVE智駕輔助系統同樣列入標配，必用的ACC主動式固定車距巡航系統乃至最新的Travel Assist智慧車陣穿梭系統該有都有，讓這一趟遠程試車更感安然愜意。

The T-Roc 280 TSI搭載1.5升TSI引擎，最大馬力和扭力值各達150匹及25.5公斤米，0～100km/h加速具8.6秒實力。圖／于模珉 Level 2等級IQ.DRIVE智駕輔助系統屬標配。圖中可見10.25吋全邏輯數位駕駛儀表。圖／于模珉

試車不免要比較。憑良心說，試駕的280 TSI Style Design從裡到外還真不陽春。其外表主要少了Matrix矩陣式頭燈、R-Line Performance專屬外觀套件和運動化雙邊四出排氣飾框，但280 TSI Style Design帥氣的跨界休旅造型依舊斐然可觀，注意到車尾那挺好看的後保桿左右鍍鉻飾框，挺具時尚感。

車頭精緻且充滿設計感，圖中可見內建在保桿上附角落照明功能之全天候照明燈。圖／于模珉 試駕車車尾後保桿下特採左右鍍鉻飾框，也饒富時尚感。圖／于模珉

座艙堅持豪華取勝 整體配備切中買家需求

試駕車座艙配置和The New T-Roc 330 TSI相同，差別在配備檔次，先進裝置包括10.25吋全邏輯數位駕駛儀表搭配9.2吋多媒體鏡面觸控中央螢幕、We Connect Go福斯智聯、觸控式雙區恆溫空調、智慧手機連結（Android Auto／無線Apple CarPlay）、手機無線充電、感應式電動尾門照樣皆屬標配。皮椅不是Nappa，但Vienna運動型皮椅質感也不錯，特別駕駛座具多向電動調整附記憶和加熱功能很具關鍵意義，亦可看出業者在配備鋪陳上考量之周延。連入門款都強，The New T-Roc簡直就是必殺車系。

進裝置包括9.2吋多媒體中控螢幕、觸控式雙區恆溫空調、智慧手機連結、手機無線充電皆屬標配。圖／于模珉 6／4分離後座便於放置高爾夫球筒之類長型物件。圖／于模珉

The New T-Roc 280 TSI Style Design的流線跑格身影。圖／于模珉

基本規格表

車型: The New T-Roc 280 TSI Style Design

動力型式: 直四TSI 汽油渦輪增壓

排氣量:1,498c.c.

變速箱: 七速DSG 雙離合自手排

最大馬力: 150ps/5,000~6,000rpm

最大扭力: 25.5kgm/1,500~3,500rpm

參考售價: 122.8 萬元

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