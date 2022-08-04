試車報告》Range Rover 23年式Evoque Bronze Collection一路威猛

好一陣沒試駕Range Rover，這次試的又是偏個人化的Evoque，且屬特仕版之Bronze Collection，心情不免亢奮。老實說，光是看到這車外觀就很有感，很跑格的造型覆以很搶眼的車色，有專有名詞的，係「喀爾巴阡灰」搭配「科林斯青銅色」車頂，這還不打緊，試駕車又多了全身的黑色專屬套件，包含亮黑水箱護罩、亮黑車側飾板、亮黑前後保桿裙板、亮黑後視鏡蓋，看過去，整輛Evoque Bronze Collection不僅個性外顯，而且更添神秘氣息。

搭載渦輪引擎+48V輕油電 標配二代全地形反應系統

試駕車搭載和P250 R-Dynamic SE相同的Ingenium直四渦輪增壓引擎+48V輕油電，最大馬力249匹，扭力則高達37.2公斤米，大腳油門一路暢行，殺彎加速，聽著引擎聲浪，駕馭這等快車時不時就熱血澎湃起來，畢竟重心高難免側傾，但以其標配AWD智慧四驅高速快駛還是仍能穩步向前，帶來不少駕駛樂趣。越野終是Range Rover一大堅持，試駕車標配二代Terrain Response 2全地形反應系統，具備多種路面模式，對的，就是可用做中度以上越野，擁有此車卻不off Road，就太浪費了。

動力搭載2.0升直四渦輪引擎+48V輕油電，最大馬力和扭力值各高達249匹及37.2公斤米，0~100km/h加速具7.6秒實力。圖／于模珉 試駕車標配Terrain Response 2全地形反應系統，具備多種路面模式，做中度以上越野綽綽有餘。圖／于模珉

試駕車特採20吋5幅Style鍛光深灰鋁圈。圖／于模珉 試駕車採用了ClearSight可切換電子車內後視鏡。圖／于模珉

奢華座艙展現科技化氛圍 10吋螢幕內建Pivi Pro介面

Evoque Bronze Collection座艙奢華中展現獨有的科技化氛圍，Grained Leather駕駛座具12向電調功能，副駕駛座則具10向；中控台以坎入式賦予10吋觸控顯示幕，內建Pivi Pro介面及Pro3D全中文化衛星導航，螢幕角度可依個人偏好調整，並標配Meridian400W頂級音響、Android Auto／Apple CarPlay、檀木黑類麂皮車內頂篷、高階車室氛圍燈；手裡握著的三幅方向盤特以麂皮包覆，並具加熱功能；全景式電動玻璃天窗讓車室顯得敞亮舒適，至於40／20／40分離式後座則是讓行李廂置物更增靈活性，開去打高爾夫，取放球筒甚是好用。近年豪華車品牌紛推個性化車款，試駕的Evoque Bronze Collection無疑又是台競逐力作。

座艙奢華中展現獨有科技化氛圍，中控台以坎入式賦予10吋觸控螢幕，三幅方向盤以麂皮包覆，並具加熱功能。圖／于模珉 全景式電動玻璃天窗讓車室益顯敞亮舒適。圖／于模珉

Range Rover Evoque本即是該品牌偏個人化的豪華跑旅，Bronze Collection的個性更外顯，並且多了神秘氣息。圖／于模珉

基本規格表

車型 : 23 年式 Evoque Bronze Collection

動力型式 : Ingenium 直四汽油渦輪增壓 +48V 輕油電

排氣量 : 1,997c.c.

變速箱 : 9 速 ZF 手自排

最大馬力 : 249hp/5,500rpm

最大扭力 : 37.2kgm/4,500rpm

參考售價 : 235 萬元起

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