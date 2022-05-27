抑制新冠病毒99.9% yoxi車隊防疫淨化再升級

為齊心防疫，同時守護司機及乘客安全！今年 5 月 16 日，和泰集團特與台塑集團合力攜手開發「高效抗冠空氣清淨系統」， 並已陸續為和泰集團旗下yoxi 計程車隊進行安裝。該系統以透過深紫外線有效對抗新冠病毒、腸病毒、流感病毒等達 99.9%！為司機和乘客在移動過程中打造安全的車室空間。

系統技術來自日本諾貝爾獎得主 可 99.9% 抑制新冠及變種病毒

yoxi車隊搭載的「高效抗冠空氣清淨系統」，係由台塑集團旗下福機裝公司，引進日本諾貝爾獎得主的深紫外線（UV-C LED）技術，將深紫外線晶片安裝在yoxi車隊所屬計程車空調之內，透過安全、安心的物理照射除菌方式，能有效去除一般HEPA濾網無法除去的0.3μm以下微塵病毒與細菌。日本宮崎大學研究證實，該深紫外線技術可有效抑制新冠及其變種冠狀病毒高達99.9%！目前此項技術已普遍應用於各大醫療院所（台大醫院及三軍總醫院內科加護病房等）、知名餐廳（君品頤宮、老爺酒店餐廳等）、百貨商城（環球購物中心美食廣場）以及住宅、辦公大樓等，對抗病毒威脅堪稱效果宏大；而和泰集團則事業已透過體系內全台100多座售後服務據點陸續完成協助yoxi司機進行安裝，凡安裝完成的yoxi計程車會有「本車搭載高效抗冠空氣清淨系統」貼紙標示，面對疫情，yoxi力求提供高規格乘車環境，要讓乘客趟趟安心、放心前行。

yoxi計程車內的「高效抗冠空氣 清淨系統」 隨時進行掃描偵測。 圖／yoxi

現在搭乘 yoxi 還可抽大金空氣清淨機

yoxi不只守護司機與乘客移動中的清淨，更要讓乘客把清新的空氣帶回家，即日起至6月26日止特別推出「搭yoxi抽大金空氣清淨機」活動，凡活動期間輸入優惠碼【搭yoxi抽大金】即可獲得4張30元搭車優惠券，使用上述搭車優惠搭乘yoxi還可參加「DAIKIN保濕雙重閃流空氣清淨機抽獎活動」，只要完成每趟搭乘即享乙次抽獎機會，搭越多趟中獎機會越多喔！詳細活動辦法可逕請參考官網。

凡安裝完成「高效抗冠空氣清淨系統」的 yoxi 計程車，車內會有專屬貼紙標示。 圖／yoxi 即日起至 6 月 26 日止特推「搭 yoxi 抽 大金空氣清淨機」活動，搭越多趟中獎機會越多! 圖／yoxi

yoxi 預約叫車服務好貼心 用聯名卡乘車再賺和泰 Points

除此之外，為提供更優質的乘車體驗，yoxi全新推出「預約叫車」服務，乘客不僅可事先完成行程規劃，如綁定「和泰中信聯名」搭yoxi，趟趟還可享最高6%和泰Points回饋，乘客當然更可再用和泰Points直接折抵車資，搭乘yoxi超方便，也超優惠！

新世代消費者最懂聰明消費 : 用和泰中信聯名卡搭 yoxi， 趟趟賺和泰 Points，再用和泰 Points 折抵車資！圖／yoxi yoxi 全新推出「預約叫車」服務，更利於乘客事 先完成行程規劃。 圖／yoxi

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