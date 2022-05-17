運動休旅新車亮相掀話題

上半年運動休旅車市場相當熱鬧，從年初的VOLVO XC40 Recharge純電運動休旅車打頭陣，各品牌陸續推出規配升級的22年式新車，SKODA、VW發表重量級改款KODIAQ、T-Roc，INFINITI引進全新車款QX55；HYUNDAI、Kia分別推出純電跨界休旅車IONIQ 5、EV6。接下來，將於今（17日）發表的TOYOTA bZ4X及預計6月上市的Kia Sportage兩款新車將再度掀起熱門話題。

TOYOTA bZ4X可說是豐田30年開發製造電動車的集大成之作，日本市場於上周發表，並推出租賃計畫，消費者除了享有最長10年電池保固，第五年之後分階段降低月付額。台灣市場在第一時間引進，幾乎是同步的節奏於今日發表，總代理和泰汽車將公布銷售車型、價格外，也將公布最新的環台充電生活圈規畫，包括合作伙伴及費用，提供車主更為全面的使用環境。

Kia 4WD車款將登台

台灣森那美起亞將於6月發表Kia Sportage第五代大改款車型，此車不但擁有全新的前衛外型，車身尺碼放大不小，車長一舉來到4660mm（增長175mm），軸距因此受惠增長為2755mm，最直接的效益即是車室的乘坐空間，尤其後座更是有感升級；此外，車艙內的風格與電動車款EV6採用相同設計語彙，大型的全景曲面儀表是焦點，內嵌有12.3吋的數位儀表及12.3吋中控螢幕，並首度導入中文化主機系統。

Kia Sportage採用Smart stream 1.6L渦輪增壓汽油引擎，具備180ps／27kgm最大動力輸出，尤其採用CVVD連續可變氣門持續期間系統之後，不僅提高4％性能，同時也提升5％的燃油效率，搭配7速雙離合自手排系統以及首次導入的「ASD引擎聲浪模擬系統」，提供更富趣味的操控感，台灣森那美起亞同時將引進具越野功能的4WD四輪驅動車款，強化全新產品線的市場競爭力。

Kia Sportage全車系標配全景曲面顯示螢幕，儀表控台設計風格相當具有科技感。圖／陳大任攝

VW T-Roc推限量NFT

台灣福斯汽車上周發表全新一代的VW T-Roc，除了280 TSI Style Design、330 TSI R-Line Performance兩款主力車款（售價分別為122.8、144.8萬元）外，發表會現場更驚喜推出性能跑旅The new T-Roc R，並且以限定價179.8萬元獻給全台150名首批熱血R車迷，業者特別設計了珍稀的元宇宙社交資產，推出限量專屬NFT-Roc並祭出競速紐柏林賽道款，即日起至6月30日，前150名下訂T-Roc R的車主即可獲得。

法系品牌PEUGEOT新推出3008與5008的BLACK PACK純黑特仕版，全車外觀採純黑個性套件，包含3D立體黑化鍍鉻獅徽、黑化車型／GT式樣銘牌、黑車門窗框、黑車頂架、黑引擎蓋側飾條、亮黑保桿飾條及炫黑車門下側防護飾板，更配備19吋GT專屬黑化鋁合金輪圈，展現獅王獨具的戰鬥氣息。

此外，LEXUS去年推出RX 300曜黑時尚版，導入黑化套件及職人工藝內裝大幅提升整體質感，300台配額秒殺，品牌今年針對2022年式RX 300推出限量領航勁化車型，藉由以原豪華版為基礎進行強化，同時標配Lexus Safety System+2.0智動駕駛輔助系統，顧客僅須加價1萬元即可升級搭載「導航影音系統、感應式電動尾門，以及手機無線充電座」等魅力配備，大幅提升車主便利性。

PEUGEOT 3008純黑特仕版售價168.9萬元起。圖／PEUGEOT提供

PEUGEOT 5008純黑特仕版售價183.9萬元起。圖／PEUGEOT提供

LEXUS 2022年式RX 300領航勁化車型以豐富的科技便利配備，提供車主更超值的選擇，售價232萬元起。圖／和泰汽車提供

TOYOTA bZ4X將於今日在台發表上市，提供多種車色選擇，圖為Black x Precious Metal車色。圖／TOYOTA提供 VW T-Roc終極性能跑旅T-Roc R，售價179.8萬元。圖／台灣福斯提供 加價1萬元即享感應式尾門等多項升級配備。圖／和泰汽車提供

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